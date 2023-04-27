西方制裁雖嚴苛　密件揭俄仍可再資助侵烏戰爭一年

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根據似乎是3月初的評估，俄國一些經濟菁英可能不同意莫斯科入侵烏克蘭的做法，且西方祭出的制裁已經傷害到他們的事業，但他們不太可能撤回對俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的支持。
這份列為最高機密的評估報告寫道，「莫斯科仰賴調高企業稅、主權財富基金、增加進口與企業適應力來協助減緩經濟壓力。」
這批文件是外流到Discord聊天室的大量機密之一。麻薩諸塞州空軍國民兵泰謝拉（Jack Teixeira）因為取得並傳輸機密文件遭到起訴，可能面臨15年有期徒刑。
自俄羅斯去年全面入侵烏克蘭以來，美國與盟國連番對與克里姆林宮有掛鉤的人員與企業祭出制裁，禁止企業與他們有生意往來，並實施出口管制等貿易措施，用意是為了讓俄羅斯經濟陷入困境並懲罰菁英。
外洩的密件發現，那些菁英「可能會持續支持克里姆林宮在烏克蘭的目標」，「協助莫斯科規避制裁」。這些制裁不只是為了衝擊俄羅斯經濟，還為了嚇阻、懲罰並傳遞訊息。但專家說，制裁成效端賴比單一評估所能考量還要複雜的因素。
理論上，俄羅斯可再資助俄烏戰爭一年，但外洩的評估報告沒有探究可能影響俄羅斯作戰能力等其他因素，像是彈藥支出以及徵募新兵的需求。（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1120427