近9成國人領6千 陳建仁籲：出門消費、振興內需產業
行政院長陳建仁今（27）日於院會說明，普發現金6000元今日領取人數即將要突破2000萬人，近9成國人同胞已透過多元管道領到6000元，也希望還沒領取的民眾趕快去領取，中央流行疫情指揮中心下周一就要解編，要走出疫情陰霾，邁向嶄新的生活，期盼民眾都能走出家門，去旅遊、去聚餐與多多消費，振興內需產業。
記者陳威叡／台北報導
普發現金根據統計，至今撥入帳戶有424萬人、登記入帳916萬人、ATM領取有431萬人、郵局臨櫃領取有214萬人，預計今日領取人數可望突破2000萬人。陳建仁於院會指出，普發現金從3月22日開放上網預登記、4月1日起直接入帳、4月10日開放2萬多台ATM領取、4月17日開放郵局臨櫃領取。
陳建仁指出，每一個開放領取的階段都集結各方合作努力且井然有序的進行，今天領取的人數即將要突破2000萬人，近9成國人同胞透過多元管道領到現金，感謝相關部會及協助的金融機構用心跟辛勞，以及國人過程中的配合，讓政府美意順利傳達，讓民眾感受到政府的溫暖。
陳建仁說，希望還沒領取現金的趕快領取，由於疫情緩解，下禮拜一中央疫情指揮中心解編，走出疫情陰霾並邁向嶄新的生活，希望民眾一起走出家門、去旅遊、去聚餐，多多消費振興內需產業。
此外陳建仁提到，交通部利用疫後特別預算投入53億元，吸引國際觀光客來台的5000元消費金，將在下月1日上路，請各部會規劃透過疫後特別預算，推動強化經濟與社會韌性的各項措施，都積極加速推動。