控川普30年前性侵　美作家：至今仍感受當時痛苦

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法新社和路透社報導，這是川普面臨的一連串法律挑戰之一。現年76歲的川普正尋求重返白宮。
現年79歲的卡洛爾說，川普於1990年代中期在曼哈頓第五大道的柏多夫．古德曼（Bergdorf Goodman）高級百貨公司一間更衣室中性侵她。
她還聲稱，她多年後公開指控川普，川普卻以誹謗性言語「嘲諷」她。川普一再否認上述指控，也未面臨刑事起訴。
卡洛爾2019年在「紐約雜誌」（New York Magazine）封面故事首度指控川普涉嫌性侵。
她還控訴川普在「強暴並猥褻」她時拳腳相向。
被問及為何等了超過20年才公開指控川普，卡洛爾說：「我被川普嚇壞了。我感到羞愧。我以為是我的錯。」
她說，她曾把一切歸咎於自己，擔心失去工作，還害怕事情曝光後遭川普報復。
川普去年10月在自創社群平台「真實社群」（TRUTH Social）貼文稱，卡洛爾的指控是場「騙局」、「完全是詐欺」，還說她編造故事，是為了出版回憶錄作宣傳，又說卡洛爾「不是我的菜」。
卡洛爾出庭時說：「他撒謊，毀了我的名聲。我來這裡是為了拿回我的人生。」
卡洛爾說，川普的攻擊導致知名雜誌Elle解雇她，害她失去800萬名讀者，並讓其他人認為她是騙子。
她說：「我今天坐在這裡，都還能感受到（當時的痛苦）。我知道很多人曾經歷過更糟糕的事情，但這讓我無法再享受一段感情生活。」
卡洛爾以巨大的疼痛和苦楚、持久的心理創傷和金錢損失、喪失尊嚴和自尊，以及隱私被侵犯為由，尋求金額不詳的損害賠償，並要求川普撤回他的評論。
川普的律師塔科皮納（Joe Tacopina）在開場陳述時說，卡洛爾的指控缺乏證據，她是出於金錢、地位和政治原因才追著此案不放。
有十多名女性指控川普在性方面行為不當或性侵，川普不僅一概否認，也從未因其中任何一案被起訴。（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）1120427