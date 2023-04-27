爽放五一連假！全家霜淇淋、美式買1送1 大特濃拿鐵28元
五一勞動節連假即將到來，全家超商明（28）日起至5/1連續四天，推出全盈+PAY限定優惠，包括全家霜淇淋、特濃美式、燕麥奶紅茶享買1送1優惠，還有從5/1限定特濃美式、拿鐵買3送3，疊加自帶杯優惠，一杯最低28元開喝。5/2開工日當天還有85℃大杯咖啡系列買2送1，大杯美式咖啡原價70元，平均優惠價47元，相當於67折。
記者鍾怡婷/綜合報導
全家門市4/28至5/1使用全盈+PAY支付，可享全家霜淇淋、大杯特濃美式（冰熱不限）、特大杯燕麥奶紅茶（冰熱不限），通通買1送1優惠，其中特濃美式、燕麥奶紅茶每會員每品項各限購10組。且全家霜淇淋每月換新口味上市，這波「再睡五分鐘」霜淇淋最後一波買1送1，可得手刀快衝門市啦！
同時，4/28至5/1 APP也有咖啡最低66折，包含大杯經典拿鐵（冰熱不限）14杯510元，大杯經典美式（冰熱不限）17杯510元；5/1勞動節加碼會員優惠，APP隨買跨店取用全盈+PAY支付，大杯特濃美式或特濃拿鐵買3送3，搭配自帶杯優惠，拿鐵只要28元，每日必備咖啡因的朋友們千萬別錯過。
還有5/2開工單日限定，85大杯咖啡系列買2送1，不限冰熱享優惠，優惠活動限同品項，到門市現購現取，每人限購2組（共6杯），像大杯美式咖啡單杯原價70元，買2送1，平均一杯特惠只要47元，等於打了67折。