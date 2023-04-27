吳慷仁惡狠狠模樣曝光！「球棒砸店、K人」 全身是血他們看傻眼
原子邦妮推出全新專輯《無情怪物》，專輯中所收錄的單曲〈給我一杯快樂水〉以尋回初心為題，深切唱出每個人深埋心底的夢想，並鼓勵聽者去實踐它。此次MV由吳慷仁、蔡亘晏擔任男女主角，其中吳慷仁還上演拿著球棒砸店、揍人，弄得全身都是血的戲碼，逼真程度讓原子邦妮都讚嘆不已。
記者吳雨婕/綜合報導
談到歌曲〈給我一杯快樂水〉，主唱查查分享：「小時候聽到很多大人說要保持『初衷』，當時還沒有太多感觸；沒想到隨著時間流逝，才明白原來『初衷』是一件很難得又珍貴的事。」歌曲所說的「快樂水」就像是帶著他們暫時逃避現實的解藥，帶著他們飛回最可貴的初心。在MV故事中，吳慷仁飾演曾經星途一片看好的棒球選手，卻因變故而放棄，而女主角蔡亘晏則飾演一直在旁給予支持的另一半。諷刺的是曾經讓他閃耀的棒球，如今卻是施展暴行的工具，拿著棒球棍砸店、揍人，一直到被追趕圍毆到滿身是血的那刻，他癱軟坐在地上，並再次看到棒球棍上所寫下的「初衷」二字，突然感覺既悔恨又悲傷，導演也以長鏡頭詮釋了吳慷仁複雜的情緒，眼中泛滿淚水的模樣令人動容。
提及與吳慷仁的緣分，原子邦妮的查查笑說：「我們之間有一位共同的獸醫朋友，大家都是愛貓的『貓友』，但其實彼此不太認識；還記得我鼓起勇氣打給他提出邀請的時候，聽到他超級阿莎力的答應拍攝，真的非常驚喜！」但事情卻沒沒想像的順利，中間卻因為更動腳本，加上過了一個農曆新年假期，相隔了近3個月，導致一度以為無法合作，但好在一切都還來得及，對此原子邦妮表示內心感到十分幸運及感謝，也再一次感謝吳慷仁的義氣相挺。