2女臉書互嗆惹禍！明仁會擄走信堂小弟凌虐 25人今遭檢方起訴
新北市新店區日前驚傳擄人案，警方調查發現，起因為竹聯幫信堂以及明仁會分子在網路互嗆，進而引爆衝突，明仁會一方不甘受辱，遂衝往對方經營的貿易公司砸店、打傷2名員工，並擄走1名17歲劉姓少年到公墓凌虐，台北地檢署今（27）日依傷害罪、妨害自由等罪起訴25人，另外3名未成年小弟則移送少年法庭。
記者陳苾暐／綜合報導
據了解，先前因2名大哥的女人在臉書上互嗆，引發2幫派對立，陳姓明仁會幹部於上月2日，找來十餘名小弟，前往信堂位在新店區寶橋路的公司砸店，過程中還將一名17歲少年擄走，並帶往公墓痛毆。
信堂成員得知自家公司被砸後，隨即求助天道盟天蘆薈的范姓成員（22歲），不料待2幫派集結湊足21人準備復仇時，卻被警方逮個正著，雖火拼遭制止，但天蘆薈的范姓成員仍不甘對方氣焰囂張，又找來多名小弟，到一處由明仁會所開立的車行砸店，隨後自行前往中和分局投案。
對此，新北警局局長廖訓誠指出，未來仍會秉持「幫派零容忍」之執法態度，強力打擊絕不手軟，幫派成員若有藉故在新北市轄內滋事，涉及暴力犯罪將從嚴究辦；今天檢方偵結後，認定陳姓幹部等25人犯行明確，今天依法起訴，至於3名未成年被告，則移送少年法庭審理。