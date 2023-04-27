台9線死亡車禍！無照8旬翁左轉撞休旅車　送醫搶救宣告不治

（中央社記者張祈花蓮縣27日電）花蓮83歲黃姓老翁今天清晨5時許，開車南下行經台9線光復路段閃黃燈路口左轉時，與北上直行邱男駕駛的自小客車發生碰撞，黃姓老翁傷重送醫不治、邱男輕傷，事故原因待警方釐清。 我是廣告 請繼續往下閱讀 花蓮縣消防局光復分隊今天清晨5時33分獲報抵達現場，黃姓老翁被救出後已無呼吸、心跳，現場急救後送往北榮鳳林分院，急救後仍宣告不治。47歲邱姓駕駛自行脫困，受到輕傷。警方調查，黃姓老翁沿台9線南下行駛，行經光復鄉中興路及林森路Y字型路口時欲左轉，與北上車道直行車輛發生碰撞，初步研判肇事主因為轉彎車未禮讓直行車、直行車未注意車前狀況所致，詳細事故原因仍待警方調查釐清。警方調查，黃姓老翁沒有駕照，酒測值待抽血檢查；邱男有駕照，酒測值為0。鳳林警分局呼籲，行車經路口應減速慢行，注意車前狀況、遵守路權，行經閃光紅燈路口應停車確認沒有來車再通行。（編輯：龍柏安）1120427疑開ACC未注意路況！300萬BMW追撞工程車 國3通霄段一度回堵行車糾紛當街扁人！澎湖6遊客引爆鄉親怒火 警派員護送赴機場曾遭人性侵！新北23歲女報案隔日失聯 尋獲時已成淡水河浮屍2女臉書互嗆惹禍！明仁會擄走信堂小弟凌虐 25人今遭檢方起訴