刑事局南打中心破獲「FUEX交易所」等虛擬貨幣詐騙平台
「加入老師的群組即可獲得明日飆股，交給老師即可輕鬆獲利10倍！」投資行詐騙手法不斷翻新，刑事警察局南部打擊犯罪中心日前破獲以謝姓男子為首的FUEX虛擬貨幣假投資平臺詐欺洗錢集團，該詐欺集團以亂槍打鳥方式發送飆股簡訊，被害人依指示滙款後血本無歸，警方獲報後陸續逮捕謝男共28人到案，查緝不法所得高達2000多萬，全案依涉犯刑法加重詐欺罪等移送高雄地檢署偵辦。
記者郭凱杰／高雄報導
刑事局南部打擊犯罪中心副大隊長林耕宇指出，被害人都是接到詐騙集團以「股市爆料同學會」LINE群組、「FUEX交易所」平臺投資虛擬貨幣等手法吸引投資人投資，群組成員都是詐欺集團成員們假扮，老師專員或助理身分發布員散布「弘風學院」假投顧公司資訊，宣稱運用「箱子戰法」、「布林天下戰法」等技術指標，輕鬆掌握多空轉折，可以輕鬆獲利10倍再出場，但當民眾想領「獲利」時，就被封鎖或以各種理由推拖，最後投資網站關閉。
林耕宇也指出，該詐欺集團以網銀層轉贓款至人頭帳戶，由車手分批以臨櫃、ATM提領方式，化整為零後再交付幕後主嫌，為確保贓款順利得手，利用臉書刊登貸款廣告，誘騙無辜被害人申貸後，再將其拘禁，期間利用被害人帳戶做為洗錢工具，統計不法所得達新臺幣2千萬餘元。
林耕宇說，案經刑事局與高市刑大、中市刑大等共組專案小組，報請臺灣高雄地方檢察署指揮偵辦，歷經長期跟監、蒐證，掌握涉案事證，分批執行拘提、搜索等勤務，查獲謝姓主嫌等28人到案，查扣現金35萬元、存摺簿13本、金融卡3張、手機7支，且針對涉案帳戶向管轄法院聲請扣押322萬餘元獲准。全案依涉犯刑法加重詐欺罪、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等移送高雄地檢署偵辦。