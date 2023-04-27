新北議會總質詢藍營喊成功推動體育局　綠批侯不要打假球拉抬聲量

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國民黨新北市議員、黨團書記長廖先翔表示，黨團三月赴日考察，參訪到東京奧林匹克博物館、巨蛋體育館，了解其他國家的運動環境與設施，以具體行動觀察別國的經驗，作為推動體育局的依據。
國民黨新北市議員王威元則是認為選手的最大問題，是在培育過程中資源不足，有賴企業支持，提議可以提供抵稅的獎勵措施來鼓勵，若成立體育局，也可給與收據或感謝狀回饋。
國民黨新北市議員陳偉杰則是說到，應該成立專責機構處理選手挖掘、培育，並規劃選手經濟、退休後的生涯保障，在完整性體制之下，讓選手能沒有後顧之憂的貢獻所學。
國民黨新北市議員洪佳君也補充說明，市府在體育方面做了非常多努力，更成立給身心障礙者使用的棒壘球場地，照顧身心障礙者運動權益，有機會就應更加大力推動，讓更多地方可以有場域提供身心障礙者朋友運動。
最後國民黨團議員也到侯友宜身旁舉牌高喊「成立體育局、優化運動環境」口號，侯友宜則說感謝大家支持，會繼續努力，讓運動局發光發熱，讓全民健康。
由於今日為國民黨團總質詢時間，民進黨團則是以發布新聞稿回應。民進黨團副召集人張維倩表示，侯友宜突然宣布明年成立體育局，相關法制作業和預算編列等都需要時間，究竟是不是打假球，很快就可以被檢驗。
新北市議員、民進黨團書記長林秉宥表示，市府突然願意正視新北體育，當然符合民進黨議員們的期待，但更希望是真心為運動發展好，不是為了貪圖個人聲量或選舉造勢隨口說說。
新北市議員、民進黨團幹事長卓冠廷表示，新北明明是最大直轄市，卻是六都唯一未以「局」編制的體育主管機關，尤其人均體育經費更是六都最低，未來成立體育局，預算若還是維持現有體育處規模，升格形同半調子也是打假球；呼籲市長應負起責任，在預算審查會期，提出完整預算規劃向議會說明。
新北市議員、民進黨團總召集人鄭宇恩強調，侯友宜連對自己市長的權責都不願意負責，相關體育局的法源、預算來源都尚不明朗，外界當然會質疑侯市長拿運動發展拉抬自己的選舉、聲量，拿市政打假球。