馬英九受邀參加德菲經濟論壇閉門晚餐 各國政要關心台海情勢
前總統馬英九辦公室今（27）日表示，馬英九於希臘時間26日晚間受邀參加德爾菲經濟論壇的閉門晚餐會，與各國政要及重要學者齊聚一堂。與會者相當關注臺海情勢對世界局勢的影響，紛紛請教馬英九看法。馬英九表示，台灣不會是烏克蘭，兩岸過去在2008-2016年他執政期間也曾被譽為史上最和平、繁榮、穩定，也是兩岸之間最有善意的時期，「大家可以保持關注，但不用過度擔心。」
記者余祥／台北報導
在晚餐會開始前，馬英九與德國前總統Chistrian Wulff在會場外巧遇。馬英九與Christrian Wulff前總統是在馬英九擔任台北市長時認識，Christrian Wulff前總統看到馬英九一行人經過時，驚呼「Mr. President！」並主動趨前致意，兩人相談甚歡半小時，待晚餐會開始後才各自入座。Christrian Wulff前總統也邀請馬英九前往德國訪問，並表達熱烈歡迎之意。
在希臘總統致歉並表示會改正後，德爾菲論壇現場於馬英九的保留座椅上，工作人員已緊急用手寫加上「President Ma」。
至於官網尚未調整，主辦單位也再度向馬英九致歉，因為會議已經開始人手不足，可能無法即時更正，主辦單位在馬英九出席的現場，皆特別保留席位，並標註「President Ma」希望馬英九能體諒。