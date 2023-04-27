台中LaLaport「北館」今試營運！官方宣布：2024年前進南港
LaLaport 台中「北館」今（27）日展開試營運，館內約有260多家專櫃進駐，也同步引進超過80家日系品牌。三井更是在記者會上驚喜宣布，除了台中據點外，LaLaport也將在2024年前進台北南港，2026年開往高雄鳳山，2025年打造 MITSUI OUTLET PARK台南二期。
記者鍾怡婷/綜合報導
「Mitsui Shopping Park LaLaport」與OUTLET PARK差別在於，提供在地居民生活之所需的商品，匯集了物販餐飲、休閒運動、親子娛樂、藥妝美容、大型書店、日系大型超市等多樣化的品牌。南北館店鋪面積超過2萬坪，南館涵蓋異國美食、台灣在地美食, 北館則以日系料理為主。
「北館」有多款首次進駐台中的品牌，包括名店品牌「HARDY & IVY 英茶香」、「coen」、「Sarabeth's」、「PAGEBOY」、「Cole Hann」、「 Weblink任天堂商品旗鑑店」；美食饗宴「饗麻饗辣PLUS」、「壽司美登利」、「高木和牛食堂」、「茶茶小王子」等。
為了迎接「北館」以及接下來的全館盛大開幕，台中LaLaport也規劃了方便顧客來館的相關交通因應對策。提供假日往返台中火車站與設施間的免費接駁車，平均約每15至20鐘一班，此項免費接駁服務將會持續今年12月31日止。而4月27日與28兩天因應試營運開始，也將會加開班次以輸運可能的湧入的大量來館人潮。