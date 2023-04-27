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有你心中的口袋名單嗎? 2023 潮Way台南潛力特色店家出爐

▲40間「潮Way台南潛力特色店家」一起大合照（圖／台南觀旅局提供）
▲40間「潮Way台南潛力特色店家」一起大合照（圖／台南觀旅局提供）

記者林怡孜/台南報導

台南觀旅局與痞客邦一起合作推廣「潮Way台南」觀光品牌，2個多月來經過網友投稿推薦，有40間「潮Way台南潛力特色店家」可獲得認證獎牌。

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▲「皇上不上朝」以濃郁金沙餡的流心餅及可愛外表的菠蘿蛋黃酥贏得「潮好買」殊榮（圖／記者林怡孜攝，2023,04,27）
▲「皇上不上朝」以濃郁金沙餡的流心餅及可愛外表的菠蘿蛋黃酥贏得「潮好買」殊榮（圖／記者林怡孜攝，2023,04,27）
痞客邦執行長曾孟卓表示，「2023潮Way台南」與51位部落客合作，各自從不同觀點和角度紀錄、分享台南，呈現台南深度且多面向的風貌。今年深入挖掘台南各區潛力店家，盼為其創造曝光提升網路聲量，本屆得獎店家遍佈於後壁、白河、關廟、麻豆等共19個行政區。截至4月中旬，已創造超過150篇全新遊記文章，並吸引超過120萬瀏覽量，在 Facebook、Instagaram 社群媒體上已經也有100則以上貼文投稿，緊接著還有「打卡特別獎」活動，鼓勵更多網友踴躍分享自身口袋名單。


「2023潮Way台南」並不限於只有美食，而是多重面向，旅程中的每個環節都是「潮way台」的評比條件，台南的人情味、古早味、文青味、創意設計品味等，都是許多人深深愛上台南的元素。此次獲獎之「潮Way台南潛力特色店家」涵蓋美食、旅遊、住宿、購物4大類別，歡迎民眾多多來台南親自走訪和體驗。

▲「我小時候 Design Hotelu」以13間特色主題房型獲網友推薦，獲選為「潮好住」認證（圖／記者林怡孜攝，2023,04,27）
▲「我小時候 Design Hotelu」以13間特色主題房型獲網友推薦，獲選為「潮好住」認證（圖／記者林怡孜攝，2023,04,27）
台南市觀光旅遊局代理局長林國華表示，為促進產業間交流，本次邀請獲獎之「潛力特色店家」於現場攤位展示介紹產品特色，包含伴手禮店家阿粉姨牛乳紅茶.布丁、掌糕點、辣嘴鴨、阿農兄芝麻工坊、韓金婆婆日式手工豆腐酪、皇上不上朝、虱目魚主題館等，以及捷絲旅台南館、我小時候 Design Hotel、道達旅店 D.D Hotel、窄巷子公寓、森行旅、餘光、唯識・禪居等多間旅宿業者亦共襄盛舉。


觀光旅遊局表示，「2023潮Way台南」系列活動第3重為「打卡特別獎」，即日起至5月31日止，只要在此次獲獎的40間「潛力特色店家」任一店家打卡發布貼文，並投稿至活動網站（https://top-chill-tainan.events.pixnet.net/），即可抽加碼特別獎，包含價值萬元飯店雙人房住宿等共40項好禮。前往活動網站即可瀏覽完整台南潛力特色店家名單、最新介紹文章，並一鍵領取數位觀光地圖。


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