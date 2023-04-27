有你心中的口袋名單嗎? 2023 潮Way台南潛力特色店家出爐

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「2023潮Way台南」並不限於只有美食，而是多重面向，旅程中的每個環節都是「潮way台」的評比條件，台南的人情味、古早味、文青味、創意設計品味等，都是許多人深深愛上台南的元素。此次獲獎之「潮Way台南潛力特色店家」涵蓋美食、旅遊、住宿、購物4大類別，歡迎民眾多多來台南親自走訪和體驗。
台南市觀光旅遊局代理局長林國華表示，為促進產業間交流，本次邀請獲獎之「潛力特色店家」於現場攤位展示介紹產品特色，包含伴手禮店家阿粉姨牛乳紅茶.布丁、掌糕點、辣嘴鴨、阿農兄芝麻工坊、韓金婆婆日式手工豆腐酪、皇上不上朝、虱目魚主題館等，以及捷絲旅台南館、我小時候 Design Hotel、道達旅店 D.D Hotel、窄巷子公寓、森行旅、餘光、唯識・禪居等多間旅宿業者亦共襄盛舉。
觀光旅遊局表示，「2023潮Way台南」系列活動第3重為「打卡特別獎」，即日起至5月31日止，只要在此次獲獎的40間「潛力特色店家」任一店家打卡發布貼文，並投稿至活動網站（https://top-chill-tainan.events.pixnet.net/），即可抽加碼特別獎，包含價值萬元飯店雙人房住宿等共40項好禮。前往活動網站即可瀏覽完整台南潛力特色店家名單、最新介紹文章，並一鍵領取數位觀光地圖。