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LaLaport「北館」必逛品牌！大創進階版「threeppy」首登台中

▲LaLaport 台中「北館」今（27）日展開試營運，館內多達260家專櫃品牌進駐。（圖／業者提供）
▲LaLaport 台中「北館」今（27）日展開試營運，館內多達260家專櫃品牌進駐。（圖／業者提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

LaLaport 台中「北館」今（27）日展開試營運，館內多達260家專櫃品牌進駐，《NOWnews》也為你盤點必逛品牌，包括首次進駐台中、全台獨家品牌等，其中被譽為進階版大創的「threeppy」也首度進駐台中，同為日本大創 Daiso旗下品牌，走平價高質感路線，主打300日圓（three）的價格策略，多數商品約台幣99元。

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全台獨家品牌：日本超人氣連鎖超市「LOPIA」；遊戲設施「GiGO」、日本次世代主題樂園「Little Planet」；服飾品牌「NATIONAL GEOGRAPHIC」、「HARE」、「CINQUE」、「a.v.v」、「NANO universe」、「LEPSIM」、機能美的旅包品牌「BRIEFING」；義大利高奢精品家具「GIORGETTI」；jins眼鏡旗下品牌「rim」。

餐飲全台獨家品牌：「武藏野森咖啡Diner」、北海道和食料理屋「北O KITAMARU」、日本美食「酉十郎 W定食」、日式拉麵「強棒亭 ちゃんぽん亭」、滿堂紅旗下麵食新品牌「堂 NOODLE」。

▲餐飲區也有許多獨家品牌進駐。（圖／業者提供）
▲LaLaport 台中「北館」餐飲區，也有許多獨家品牌進駐。（圖／業者提供）
首次進駐台中：服飾包包「coen」、「Heather」、「PlayHard」、「bossini.X  」、「iLook eyewear」、「Cole Hann」、「GIANNI CHIARINI」、「PROMESSA」、「me.luxe」、「CABRON」、「bossini.X  」「REPLAY」、「master-piece」、「green label relaxing」、「土屋鞄製造所」；香氛保養「SABON」、「Laline」、「BYHUE」；進口卡通周邊「POP CIRCUS 星奇市」。

餐飲首次進駐台中：「共好迷你高爾夫主題餐廳」、「貓樂・貓咖啡」、「饗麻饗辣PLUS」、「壽司美登利」、「高木和牛食堂」、「茶茶小王子」、「橫濱牛排」、「Dambino 丹比諾」、「京都勝牛」、「博多天麩羅山海」、「粕粕咖哩 POPO CURRY」 、「日本橋海鮮丼辻半」、「時時英雄」、「PEPPER LUNCH 胡椒廚房」、「韓國料理bibim' BOBO TEA」、「HARDY & IVY 英茶香」、早午餐「Sarabeth's」、「onefifteen 初衣食午」。

▲來自日本的壽司品牌，美登利壽司進駐台中。（圖／截取自《日本美登利壽司》粉專）
▲來自日本的壽司品牌，美登利壽司進駐台中LaLaport「北館」。（圖／截取自《日本美登利壽司》粉專）
其中首次進駐台中引發關注的品牌，還有「PAGEBOY Weblink任天堂商品旗鑑店」展碁國際攜手將任天堂授權商品，進駐台中LaLaport，將遊戲與經典角色實體化；大創旗下品牌「THREEPY」，同樣主打平價好物，多數商品訂價300元日幣（台幣99元），也有139元、199元等價位，百元價格把日系雜貨小物帶回家。

▲大創旗下品牌（圖／截取自品牌IG）
▲大創旗下品牌「THREEPY」，進駐LaLaport 台中「北館」。（圖／截取自品牌IG）

台中LaLaport「北館」今試營運！官方宣布：2024年前進南港

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