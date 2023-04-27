LaLaport「北館」必逛品牌！大創進階版「threeppy」首登台中

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餐飲全台獨家品牌：「武藏野森咖啡Diner」、北海道和食料理屋「北O KITAMARU」、日本美食「酉十郎 W定食」、日式拉麵「強棒亭 ちゃんぽん亭」、滿堂紅旗下麵食新品牌「堂 NOODLE」。
首次進駐台中：服飾包包「coen」、「Heather」、「PlayHard」、「bossini.X 」、「iLook eyewear」、「Cole Hann」、「GIANNI CHIARINI」、「PROMESSA」、「me.luxe」、「CABRON」、「bossini.X 」「REPLAY」、「master-piece」、「green label relaxing」、「土屋鞄製造所」；香氛保養「SABON」、「Laline」、「BYHUE」；進口卡通周邊「POP CIRCUS 星奇市」。
餐飲首次進駐台中：「共好迷你高爾夫主題餐廳」、「貓樂・貓咖啡」、「饗麻饗辣PLUS」、「壽司美登利」、「高木和牛食堂」、「茶茶小王子」、「橫濱牛排」、「Dambino 丹比諾」、「京都勝牛」、「博多天麩羅山海」、「粕粕咖哩 POPO CURRY」 、「日本橋海鮮丼辻半」、「時時英雄」、「PEPPER LUNCH 胡椒廚房」、「韓國料理bibim' BOBO TEA」、「HARDY & IVY 英茶香」、早午餐「Sarabeth's」、「onefifteen 初衣食午」。
其中首次進駐台中引發關注的品牌，還有「PAGEBOY Weblink任天堂商品旗鑑店」展碁國際攜手將任天堂授權商品，進駐台中LaLaport，將遊戲與經典角色實體化；大創旗下品牌「THREEPY」，同樣主打平價好物，多數商品訂價300元日幣（台幣99元），也有139元、199元等價位，百元價格把日系雜貨小物帶回家。