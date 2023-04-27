《長江7號》徐嬌拿BFA學位！赴美求學7年畢業了 畢業照仙氣爆棚
中國女星徐嬌因飾演周星馳電影《長江7號》而爆紅，9歲就踏上成名之路，但她卻在2013年宣布赴美留學，如今已成為亭亭玉立的少女，近日她曬出就讀ArtCenter College of Design（藝術中心設計學院）的畢業照，還和媽媽合影紀念，母女倆美貌曝光後立即引起熱議。
記者賴禹妡/綜合報導
徐嬌演出《長江7號》後爆紅，卻選擇在人氣最高的時期赴美留學，她原本計畫求學6年，最後總共花了7年，從高中一直到大學畢業，而她日前也曬出畢業照，還附了上台領取畢業證書的側拍，表示：「一晃眼7年，終於畢業啦！」
只見徐嬌就讀的學校為ArtCenter College of Design（藝術中心設計學院），她將頭髮染成粉色，並綁成麻花辮，身穿白色燈籠袖上衣配上橘色百褶裙，和畢業典禮的現場佈置完美搭配，她也曬出和媽媽的合照，母女倆美貌引來網友們狂讚。
而徐嬌的求學之路長達7年，中間一度受到疫情影響而休學，今年1月才再度回到美國復學，還是上最喜歡的哲學課，4月5日才在分享最後一堂課的心得，她也向網友證實是以BFA（藝術創作學士）學位畢業，是美貌與智慧兼具的學霸無誤。