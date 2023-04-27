侯友宜以杯、水喻中華民國與台灣 林俊憲：降級版韓國瑜
新北市長侯友宜今（27）日於市政總質詢上說明兩岸論述，認為中華民國是「杯子」、台灣是「水」，兩者為是共生體，認為兩岸應在平等、尊嚴、友善下務實交流，否則會「杯破水覆」。對此民進黨立委林俊憲認為，這說法就是「沒有中華民國台灣就完了」的話術包裝版，幾十年來國民黨都是用同一套話術想洗腦台灣人，「這下可以確定侯友宜是韓國瑜的降級版。」
記者陳威叡／台北報導
「韓總談的都是大海，你談的卻是漱口杯？」林俊憲說，認真來補充一下侯友宜這種比喻的問題出在哪裡，這個說法其實就是「沒有中華民國台灣就完了」的話術包裝版，幾十年來國民黨都是用同一套話術想洗腦台灣人。
林俊憲指出，但台灣不會沉沒、台灣人不是塑膠做的，只要獨立自主持續是這片土地上的共識，那麼不管是中華民國還是什麼國都不是最重要的，唯一重要的是，只有2300萬台灣人才能決定自己未來這一點，這也是民進黨「台灣前途決議文」的核心精神。
林俊憲說，國家是一群生活在同一片土地的人，因共同利益與理想結合而成的共同體，有人、有土地才有國家，而不是什麼「沒有中華民國就沒有台灣」，就跟蓋房子先蓋頂樓再打地基一樣可笑，如果連這種概念都無法理解，也難怪今天答詢分不清一中政策跟「一中原則」的差異，「程度果然只夠談漱口杯的問題而已！」