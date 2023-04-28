勞動節速食優惠盤點！漢堡王買1送1　肯德基加1元多1件

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肯德基即日起～5/1，限時推出「加1元多1件」超值加購價，包括香酥脆薯、4塊上校雞塊、雞汁風味飯、玉米濃湯和百事可樂，都能「加1元多1件」，相當於下殺51折優惠。另有4款蛋撻套餐均一價只要66元，其中，優惠代碼「40527」4塊上校雞塊＋原味蛋撻＋無糖茉莉綠茶(小)，鹹甜都有、超適合下午茶犒賞自己。
⚡️漢堡王：超殺15款「買1送1」攻略！這招再省20元
即日起～5/31「江湖救急優惠券」，個人超省餐99元起，雙人激省餐最低也只要168元起；熱銷餐點包括脆洋蔥牛肉堡、4塊雞塊、激浪汽水、辣薯球，共4種「買1送1」，爽吃2顆脆洋蔥牛肉堡才89元。
即日起～5/7「普發大優惠」再給出8種「買1送1」，4種熱銷漢堡小華堡、經典脆雞堡、單犇牛堡、西部小華堡都有送；點心也有中薯、6塊雞塊、小洋蔥圈及大杯可樂「買1送1」。其中，雞塊相當於「買6送6」只要75元；2顆小華堡100元。
5月勞動月再加碼即日起～5/31大杯快樂水「買1送1」，850 cc的可樂、七喜、激浪、華年達橘子味汽水、檸檬風味紅茶，通通可以買1送1超過一個月。
《NOWnews今日新聞》幫大家求證業者，上述三重優惠活動都可並行使用，即日起同時間竟有多達15款超殺「買1送1」優惠可以吃。而且漢堡王看準深夜商機再祭出夜貓優惠，即日起～4/30晚上8:30至各店打烊前，臨櫃單筆消費滿199元「現折20元」；相當於宵夜爽吃買1送1還能滿額再省20元。
⚡️頂呱呱：肉肉控吃雞優惠！199元吃超飽
頂呱呱即日起至4/30(日)，於頂呱呱門市，推出2款200元有找的肉派組合餐，「吃雞呱飽餐」原味雞腿 x 3＋原味炸雞（腿排）x 2，特價199元（原價275元），現賺76元；「辣味呱飽餐」 辣味炸雞 x 3＋呱呱包 x 1，也是特價199元（原價240元）。
提醒大家，UberEats、foodpanda兩大外送平台，也能點得到頂呱呱雞饕HIGH浪限定組合，外送優惠價皆為259元；劍潭店/桃園機場店不參與此活動；炸雞部位店家指定不可更換。
⚡️繼光香香雞：雞塊長期優惠
繼光香香雞歡慶新品上市，4/20～6/28，購買「黃金鴨香寶」3塊優惠價49元；超過15cm的爽沾美式炸雞柳１條（隨機附1醬）特價99元，加購15元再獲得美式特色沾醬一盒。
⚡️金子半之助：身分證「中2碼」享77折優惠
金子半之助即日起至5/15(一)，祭出對中身分證享新品優惠活動，只要正反面有「2個7」，不只身分證字號，連生日、補發日期通通算，中「2個7」就能享新品「升級套餐77折」優惠，最高現省121元（服務費另計）。5/1(一)前加入香繼光集團會員，還可獲得母親節雙人套餐88折電子優惠券乙張，大啖麻婆雙饗丼1套＋鴨南蠻蕎麥麵定食1套＋特調氣泡飲2杯＋海菜味噌湯2碗＋海苔1份，優惠價992元（原價1,128元），兌換券使用期限為5/1(一)～7/15(六)止。
⚡️石研室：拍照打卡「幾人送幾份肉盤」
石研室即起至5/14歡慶母親節祭出回饋活動，只要帶媽媽到全台石研室門市一起圍爐用餐，全員入鏡拍照、並於社群平台上傳打卡就送肉盤。完成指定活動條件後，同行用餐人數有幾位，每人都能招待100克牛五花、或100克梅花豬肉盤，相當於「幾人送幾份肉盤」，2人招待200克、4人招待400克，以此類推。