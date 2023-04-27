張國煒批按聯盟分航廈霸占資源　華航工會抗議：扭曲本會主張

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張國煒質疑，在量不平均的情況下，怎麼有辦法一個聯盟一個航廈，就算讓華航去第三航廈，它有那麼多旅客嗎？流量用得完嗎？且轉機與聯盟有何關係，難道華航轉機客只做天合聯盟？工會跳出來講這個「沒sence」，單純想霸佔第三航廈。
華航工會指出，身為交通服務業，從業人員所有努力的目標，在於提供旅客更便利、更友善、更貼心的環境與服務，在這個前提下，應該考慮的是實際使用機場的旅客、機場工作同仁的立場，來做為航廈的分配依據與標準，因此華航工會針對桃園機場航廈的不當分配，提出符合國際潮流的「一聯盟一航廈」，希望政府相關單位傾聽人民的心聲，讓國人感受政府建設重大公共工程的用心與專業，也讓外籍旅客因良好的機場設施規畫而提升對於台灣的國際印象。簡言之，該會從未要求甚至提及華航要獨占第三航廈，何來霸佔機場資源之說？
華航工會表示，該會提出一聯盟一航廈訴求，是基於全體國人出入國門的便利性等公眾利益考量為初衷，張國煒刻意扭曲該會主張，令人遺憾，其身為享有豐富媒體資源的公眾人物，卻向社會大眾傳達錯誤訊息，行為委實令人遺憾，華航工會不排除提告，以正視聽。
華航工會質疑，桃園機場8成運量由三大國際航空聯盟載運，張國煒以各航空聯盟發展不成熟為由反對該會訴求，顯然另有所圖。張國煒說，在台灣部分國際航空聯盟成員「很少或沒有」與世界發展不同，事實上，航空聯盟會員或有消長，但國際趨勢是一致的；而航空聯盟在台灣運作也相當成熟，兩大主要航空公司（華航與長榮）即分屬天合聯盟與星空聯盟，以疫前桃機的統計數字來看，三大國際航空聯盟會員航空公司乘載旅次，已佔桃園機場總旅次約8成之多，質疑非屬三大聯盟的星宇航空，以一新興的小眾市場，卻欲利用會吵的小孩有糖吃的公關宣傳手法來鯨吞航廈分配。
華航工會表示，星宇是一家正在發展的航空公司，也許尚未面臨轉機客的問題，但華航工會去年底所提出的問題－同一航空公司航班分散於不同航廈，衍生旅客的不便、機場運務同仁疲於奔命，18年來在華航卻是每天都在上演，因而提出一個聯盟一個航廈訴求。
華航工會控訴，華航與星宇不同，沒有如此多新潮花俏噱頭來吸引台灣人民的目光，但在國家外交、防疫等等事情上，始終默默奉獻，特別是疫情期間，全世界爭相封鎖邊境的時刻，華航一肩承擔起各種防疫包機的人道救援行動、以及Taiwan can help的防疫物資外交將台灣貨物運往世界各地，華航人為台灣外交及經濟發展日以繼夜戮力奉獻。