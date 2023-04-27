指揮中心終場記者會！防疫五月天再同台　前後任指揮官都喊辛苦

指揮中心解編　蔡英文憶：充滿挑戰與溫馨故事

▲蔡英文今日特別前往疾管署，慰勉指揮中心同仁，而回顧防疫過程，充滿了挑戰，也充滿溫馨的故事，大家相互扶持，凝聚了最大的防疫力量。（圖／總統府提供）
▲蔡英文今日特別前往疾管署，慰勉指揮中心同仁，而回顧防疫過程，充滿了挑戰，也充滿溫馨的故事，大家相互扶持，凝聚了最大的防疫力量。（圖／總統府提供）

記者陳威叡／台北報導

5月1日起「嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)」將自第5類法定傳染病改為第4類，中央流行疫情指揮中心（CECC）同步解編，總統蔡英文今（27）日特別前往疾管署，慰勉指揮中心同仁，強調終於大家一起努力，走過了一波又一波的疫情挑戰，感謝大家的辛苦，覺得言語沒有辦法表達心中的感謝，回顧防疫過程，充滿了挑戰，也充滿溫馨的故事，大家相互扶持，凝聚了最大的防疫力量，後續政府會繼續推動疫後經濟復甦，「還有許多工作等著我們來完成。」

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蔡英文今日特別赴衛福部疾管署慰勉指揮中心同仁，她感謝所有投入防疫的夥伴，大家相互扶持，凝聚了最大的防疫力量；也感謝全體國人配合政府政策，團結防疫。並表示指揮中心解編後，將由衛福部成立跨單位防治聯繫會報，持續進行防疫的整備應變工作，守護國人的健康。

蔡英文說，從下星期一、5月1日開始疫情等級降階，指揮中心也將同步解編。稍早指揮中心已經召開了最後一次防疫記者會。相信各位夥伴都跟她一樣，有很多的感觸，「終於，我們一起努力，走過了一波又一波的疫情挑戰。」

蔡英文提到，今天是自己第10次來到指揮中心，每一次來了解大家的因應作為、來謝謝大家的辛苦，都覺得言語沒有辦法表達心中的感謝。

蔡英文說，也因為歷任的指揮官、所有指揮中心的夥伴，還有在第一線的防疫人員，大家真的都很辛苦。指揮中心成立到今天已經1194天。在上千個的日子裡，大家有了共同的防疫記憶，像是每天2點準時收看記者會、進超商前掃簡訊實名制，還有聽到「+0」的喜悅，這些都是一起走過的防疫歷程。

蔡英文也特別提及，有家長反映稱，兒子因為戴粉紅色口罩被同學議論，指揮中心的叔叔、伯伯們，就在記者會上戴上粉紅色口罩，以行動破除顏色的性別刻板印象。

蔡英文說，回顧防疫過程，充滿了挑戰，也充滿溫馨的故事，謝謝從中央到地方，從政府到民間，所有投入防疫的夥伴。大家相互扶持，凝聚了最大的防疫力量。同時也要感謝全體國人，配合政府政策，團結防疫，讓台灣在疫情中，持續穩健發展。

蔡英文提到，指揮中心解編後，會由衛福部成立跨單位防治聯繫會報，持續進行防疫的整備應變工作，守護國人的健康。政府也會繼續推動疫後經濟復甦，還有許多工作要完成，最後再次感謝所有夥伴的付出。

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