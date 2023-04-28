從業人員付出與貢獻！加工區處表揚科技產業園區模範勞工
經濟部加工出口區管理處於27日，在高雄楠梓科技產業園區莊敬堂，舉辦112年度加工出口區管理處所轄科技產業園區模範勞工表揚大會，會中表揚50位我國籍模範勞工，及8位優秀國際移工，以表彰勞工朋友從事生產之辛勞及貢獻，並感謝他們在每個崗位的付出與貢獻，撐起園區的繁榮進步。
記者黃守作／高雄報導
加工出口區管理處模範勞工表揚大會，是由加工出口區管理處處長楊伯耕主持，他表示，獲表揚的58位模範勞工，是從該處所轄科技產業園區近9萬名勞工中選出，不分國籍展現盡忠職守、敬業樂群之服務精神，深獲事業單位肯定，更感謝所有勞工在疫情挑戰下，仍堅守崗位，讓園區去年營業額突破5000億元創歷史新高。
活動中也頒發萬寶至馬達公司等8家勞資關係優良事業單位、高雄晶傑達光電科技公司企業工會等10家優良工會、台灣東京輕電機公司企業工會理事長張淑萍等11名優秀工會職員、台灣雙葉電子公司企業工會秘書潘淑菁等3名優秀工會會務工作人員，以及華東科技職工福利委員會慈輝社等11名熱心公益貢獻獎，以資鼓勵。
楊伯耕指出，該處所轄科技產業園區是由每位勞工朋友努力揮灑汗水所建立起來的，感謝區內勞工朋友長期堅守崗位貢獻心力，為園區提供生生不息的運轉及經濟發展，該處將持續著重空間擴充、廠商輔導、低碳永續等重要工作，以全面提升園區競爭力，全力協助廠商在詭譎的時局中持續獲利，以帶動園區營運再創高峰。