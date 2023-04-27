同為「安平」名開啟台南與北海道的緣分雙方簽訂友好協定

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台南市安平區與北海道安平町之間的緣份，是從2018年3月北海道安平町的早來小學與安平區的安平國小信件交流開始。當時兩所學校因同名而有緣相識，透過信件往來，增進了學生之間的了解及友誼。同年9月，北海道發生芮氏規模最大震度7級的地震，安平國小在第一時間去信慰問，這次互動加深了兩區町間的連結。此後，雙方陸續進行了多次交流與互動，並於2019年在台南安平進行實際交流。透過這些交流互動，安平區與安平町之間的友誼與合作得以進一步深化。此次友好交流協定的簽署，更是雙方關係的重要里程碑，將進一步促進台灣與北海道地方之間的交流與合作。
駐日代表謝長廷同時以日語及中文表示，今日雙方的結締是一件難能可貴的事情，非常高興能見證台日雙方這極具代表性的一刻。
今日台方由民政局副局長吳明熙代表簽約，他表示，台南一直在積極推動國際交流事務，以促進兩地繁榮與發展。希望通過這份友好交流協定，進一步加強台灣和日本之間的聯繫和交流，同時推動台日雙方在文化、教育、旅遊和經濟等各個領域。
安平區長蕭泰華表示，此次友好交流協定的簽署，對台南來說意義非凡，也是台日友好精神的實踐。安平區也成為台南繼白河及善化區之後，第3個以區層級與日本簽署交流協定的行政區，意味著台日的國際交流在台南真正落實生根於地方層級。透過這份協定，雙方將進一步深化合作，共同推動地方交流與合作，並增進民眾之間的友誼。
安平町長及川秀一郎表示，台日兩區町同名為「安平」，且分別保存重要的歷史文化財及文化資產，除具歷史及觀光意涵外，未來雙方在教育領域方面亦具交流潛力。透過此次友好交流協定的簽署，雙方將有更多的機會進行交流與合作，並進一步加強日台雙方之間的關係。