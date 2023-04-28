日本自民黨青年局將訪台　8月再組團從台赴帛琉

我是廣告 請繼續往下閱讀
鈴木先前表示，5月將率團訪台，預計8月再率領5、60人訪台，回程順道去訪問帛琉，如果可以的話，希望能在帛琉與台灣人士相會。
鈴木與眾議員、「台灣女婿」山口晉今天受訪談及此行的目的。鈴木表示，5月訪台時將與台灣的外交部等商量此事。他認為日台組團從台灣前往帛琉是頗具意義的事。
被記者問到是否考慮8月訪台時也邀蔡總統一同訪問帛琉，他笑而不答。
關於日本去年12月擬定新版的國家安全戰略等「國防3文件」以及前首相安倍晉三所說的「台灣有事就是日本有事」主張，鈴木指出，俄羅斯、北韓、中國、台灣都是日本的鄰國。日本一直懷有危機感，感受最強烈的危機首先就是北韓，北韓頻頻試射彈道飛彈，有時還飛越日本上空。
他表示，日本的外交方針是實現自由開放的印度太平洋，追求印太地區的穩定性，就是不能被武力片面改變現狀，對日本來說，這是最重要的議題，這在這種情況下，當然台灣海峽、台灣周邊的穩定，確保現狀不被軍力改變一事對日本而言相當重要，這對台灣民眾而言也很重要。
鈴木指出，從去年8月初中國實施軍事演習，飛彈落在日本專屬經濟區一事來看，大家都很清楚台灣海峽有事的話，對日本來說並非事不關己。台灣海峽保持穩定一事是日本一定要堅持的主張。
七大工業國集團（G7）領袖高峰會5月19至21日將在廣島舉行，鈴木認為，台海安全的重要性將再被納入議題，這是G7成員國的共識，不會因為中國反彈就避而不談。
他說，在思考日台關係時，不僅是國防層面，還要思考經濟層面可以如何做好連結，包括台日人員的往來等，自民黨青年局組團訪台，就是希望藉此加強日台關係。
日本外務大臣林芳正日前在國會被問及如何看待安倍前首相所說的「台灣有事就是日本有事」時僅表示，「以政府立場不便評論。」
對此，山口今天受訪表示，林芳正所說的是基於政府立場的發言，或許不是各方所期待的評論。就因為如此，自民黨青年局希望藉由訪台，與民進黨和國民黨的人士交流，多了解台灣現況、了解台灣人民究竟期待的是什麼。
山口說，他經常把台灣說成是一個國家，思考台灣與日本應如何建立關係，他認為年輕世代今後應好好思考這個議題。
自民黨青年局訪台團此行將搭乘高鐵從台北前往高雄。鈴木說，這次將是他首度搭台灣的高鐵，他在大學時代首次訪台，當時高鐵尚未通車。
此外，對於台灣民眾在高雄市設置安倍銅像的義舉，鈴木感觸良深，將把參訪經驗帶回日本，也希望這能成為日本民眾訪台的契機之一。
訪台團此行也計劃前往左營參觀前首相中曾根康弘位於左營的故居，中曾根康弘是這次自民黨青年局訪台團的成員、眾議員中曾根康隆的祖父。
鈴木說，對於台灣保留很多日治時代的建築，令他很感動。他認為，要拆除這些建築很容易，但能保存再利用不容易，對日本來說，這是很重要的財產。（編輯：周永捷）1120427