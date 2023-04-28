烏克蘭總理請求教宗　協助遭俄羅斯強擄孩童回家

我是廣告 請繼續往下閱讀
86歲的方濟各先前曾表示他想要走訪基輔和莫斯科，展開和平任務。
什米加爾表示，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）為終結已進行一年多的俄烏戰爭而提出和平計畫，自己和方濟各商討了這項計畫。
什米加爾透過義大利語翻譯說，他與教宗「稍微更詳細地討論教廷可以採行的不同作法」，以幫助基輔當局達成目標。
「舉例來說，我請求教廷和聖座在孩童返回烏克蘭一事的參與和協助，這群孩童有些是遭強行帶離的孤兒，主要是被帶到俄羅斯。」
根據基輔當局說法，自從去年2月以來，已有逾1萬6000名烏克蘭孩童被遣送到俄羅斯，據傳其中許多人被安置在收容機構和寄養家庭。
俄羅斯否認相關指控，反而強調他們其實是藉此保護烏克蘭孩童免受戰爭危害。
位於荷蘭海牙（The Hague）的國際刑事法院（International Criminal Court）3月對俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）發布逮捕令，理由是他非法遣送烏克蘭孩童到俄國，觸犯戰爭罪。
路透社報導，什米加爾指出，他和教宗商討了烏克蘭和平計畫和潛在途徑，「以達成烏克蘭總統澤倫斯基和平方案的所有步驟」。（譯者：何宏儒/核稿：陳彥鈞）1120427
更多「俄烏戰爭一年」相關新聞。