爭取參加WHA　薛瑞元投書美媒、籲重視台灣公衛成就

我是廣告 請繼續往下閱讀
薛瑞元26日以「後疫情時代永續衛生發展：台灣能幫忙」為題投書「外交家」（The Diplomat）雜誌，呼籲世界衛生組織（WHO）、國際社會重視台灣在衛生健康、防疫的能力及成就，支持將台灣納入WHO，讓台灣完整參與WHO各項會議、機制及活動。
薛瑞元表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情邁入第4年，全球疫情趨緩，各國邊境逐步開放，全球衛生治理重點已從對抗疫情轉向疫後復甦。
談到台灣抗疫成就，薛瑞元指出，台灣擁有完善公共衛生體系，防疫人員訓練有素，透過疾病監測、調查、分析等系統，有效減緩疫情散播。台灣人民在抗疫成功上也扮演重要角色，民眾落實配戴口罩、保持社交距離、避免擁擠區域、遵守防疫規定，並接種疫苗。
與38個經濟合作暨發展組織（OECD）會員國及新加坡相比，薛瑞元說，台灣確診死亡率及致死率排名第6低，至少接種一劑COVID-19疫苗覆蓋率、追加劑接種數則分別排名第4、第3高。
針對台灣公衛成果，薛瑞元表示，WHO去年提出未來5年「5P」優先項目 ，其中促進健康為最首要工作。台灣自1995年起推動全民健康保險制度，政府持續提供疾病預防及健康照護服務，讓所有年齡層民眾都能獲得應有的健康權益。
薛瑞元指出，自2017年起，台灣已多年未受邀出席WHA。隨著COVID-19疫情趨緩，全球加速如何強化公衛體系的討論，台灣不應該被遺漏，台灣能夠幫忙。
他強調，台灣的參與能使世界變得更健康、永續及平等，呼籲世界衛生組織及相關各方支持台灣以觀察員身分出席WHA，並完整參與WHO各項會議、機制及活動，共同落實WHO憲章「健康是基本人權」及聯合國永續發展目標「不遺漏任何人」的願景。（編輯：郭中翰）1120428