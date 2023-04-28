21天訪美行程畫句點！柯文哲：期盼帶領台灣提升實力、確保主體性
台灣民眾黨主席柯文哲結束訪美返台，同時在臉書發文表示，此次行程有6天待在美國首都，與各方進行密切完整的交流，討論世界局勢、經濟危機和台海問題，傳達台灣人民的聲音，這也讓自己對於台灣的前景與挑戰看得更明晰，未來仍會繼續堅持務實路線，並爭取選民認同，期盼帶領台灣提升實力、確保主體性，因為唯有台灣真正國際化，人民的未來才會有希望。
記者陳苾暐/綜合報導
柯文哲指出，此行拜會了美國前國務卿 Mike Pompeo ，他非常健談也充滿熱情，2人聊到台灣該如何提升防衛能力的同時，自己也把握機會遊說，希望美國幫助台灣加入區域經貿組織，並向他介紹台灣崛起中的第三勢力台灣民眾黨；另外，自己還跟參訪團隊分別拜訪共和黨眾議員Brad Wenstrup、Mario Díaz-Balart，民主黨眾議員Lloyd Doggett、Jonathan Jackson等，希望藉由國會議員的影響力，更進一步提升台美在經貿、文化間的互動，促進互惠互利。
除官方交流之外，柯文哲也受邀在喬治華盛頓大學、約翰霍普金斯大學進行演講，海外華人學生們表現出對家鄉的經濟跟安全的憂心，也讓我更深化要維繫台海和平的決心；在DC的最後一天，則是前往雙橡園跟駐美大使蕭美琴 Bi-khim Hsiao 交流 ，並當面謝謝所有夾在美中強權對抗，積極為台灣爭取生存空間的使館人員。
文末柯文哲強調，從互相了解到誠摯對話，讓DC最重要的盟友，聆聽台灣最真實的聲音，自己對於台灣的前景與挑戰，也看得更明晰，未來仍會繼續堅持務實路線爭取選民認同，期盼帶領台灣提升實力、確保主體性、提升政府效能，因為唯有台灣真正國際化、正常化、擺脫意識形態綑綁，人民的未來才會有希望。