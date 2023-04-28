Ta Vie升三星！香港澳門米其林指南公布 完整名單一次看
《香港澳門米其林指南 2023》完整名單於日前公佈，連同星級餐廳、入選餐廳及必比登推介，此次共有 206 間香港餐廳及 44 間澳門餐廳上榜；4間餐廳，包括1間新入選餐廳榮獲米其林綠星。此次共有10餐廳獲三星肯定，Ta Vie（旅）為今年的《香港澳門米其林指南 2023》獲晉升為三星的餐廳，官方認為，主廚佐藤秀明將「純粹、簡約及時令」奉為其烹調信條。他對烹飪充滿熱情，以實驗的方法來準備及配對食物，並利用日本的一流食材，製作出創意非凡的菜色，當中包括炭燒赤鯥配米餅及青海苔醬。
記者葉盛耀/綜合報導
二星方面，香港有2間餐廳新獲二星肯定、另有1間自一星晉升為二星。廚魔於 2022 年搬遷至現在新址，就像一件散發著本地特色的藝術品，老闆兼主廚梁經倫以俏皮創意的方式向香港飲食文化致敬。菜單的靈感來自中國元素和世界著名畫作，包括安迪·沃荷（Andy Warhol）的金寶罐頭湯。新進榜的麗晶軒，就是原來香港洲際酒店內的欣圖軒，餐廳於2022年更名，其廣闊的維港景致和電光閃爍的香港天際線令人賞心悅目，菜色推薦脆釀鮮蟹蓋和脆皮龍崗雞。潤由米其林一星晉升為米其林二星餐廳。擁有超過20年經驗的洪師傅，最著重食物的品質和精湛廚藝，擅長以傳統方式料理來自世界各地的時令食材，以現代手法擺盤呈現。
另外有6 間餐廳首度獲得米其林一星餐廳肯定。疊囍居、Godenya、長本、Noi、大班樓，較為台灣人知曉的應是廚魔名人坊，是主廚梁經倫（人稱廚魔）與名人坊主廚鄭錦富（富哥）的聯乘之作，而台灣也有漢來美食與鄭錦富合作的漢來名人坊。3間香港米其林入選餐廳晉升為一星餐廳的，則有Estro、割烹凜、Neighborhood 藏。澳門則有1家餐廳新獲得一星肯定，為淮揚菜餐廳-淮揚曉宴。1間餐廳晉升為一星，主打川菜的蜀道。連同所有新獲封及晉升的餐廳，米其林評審員今年共評選出 67 間米其林一星餐廳，當中包括58間香港餐廳及9間澳門餐廳。
米其林綠星餐廳部分，除了於往年獲封米其林綠星的3間餐廳，包括兩間香港餐廳（米其林一星餐廳 Roganic 和米其林二星餐廳 Amber）和一間澳門餐廳（必比登推介的澳門旅遊學院教學餐廳），今年新增的一間香港米其林綠星餐廳為米其林入選餐廳-摩。至於年台灣版的米其林指南何時公布，官方尚未透露，而台灣餐飲業也引領期盼中。