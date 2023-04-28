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卸下防疫指揮官　陳其邁：各縣市不分藍綠大家都盡力了

▲國際知名的醫療期刊 Lancet醫師Dr.Alex Kumar來到高雄市政府，他們認為台灣能夠把疫情，尤其在高雄能夠守住，他認為真的非常不簡單。（圖／高市府提供）
▲國際知名的醫療期刊 Lancet醫師Dr.Alex Kumar來到高雄市政府，他們認為台灣能夠把疫情，尤其在高雄能夠守住，他認為真的非常不簡單。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

「我要感謝所有的市民朋友，因為防疫是我為人人、人人為我，假如大家沒有配合防疫措施，在高雄市我們的市民不可能受到最好的照顧，其實還是每個市民朋友大家共同合作。」高雄市長陳其邁今(28)日針對卸下高雄市疫情指揮中心指揮官身分後表示，整體來看台灣各縣市不分藍綠，其實大家都盡了最大的努力，大家應該要給醫護人員、防疫人員多一點鼓勵，也要謝謝他們。

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陳其邁也提及前幾天國際知名醫療期刊 Lancet醫師Dr.Alex Kumar來到高雄市政府，他們認為台灣能夠把疫情，尤其在高雄能夠守住，他認為真的非常不簡單。陳其邁認為，防疫其實沒有誰做得好、誰做得不好，包括地方政府他要講幾句話，其實大家都很辛苦。

陳其邁表示，1千多個日子其實對所有的國人同胞來講都非常辛苦，但是大家一起走過來，防疫在各種不同的指標，其實在全世界的一些國家來看，台灣可以說是表現相當不錯，在台灣很多的防疫經驗也是很多國家的參考，大家互相記取經驗的地方，尤其一開始超前部署成功把Alpha、Delta病毒擋下來，這個其實非常不簡單。

陳其邁也感慨的說，指揮中心的同仁，因為大家都有共事的經驗，1年365天都不休息，每天都是從早上到凌晨，通宵達旦都沒有休息。也因為大家成功擋下第一波的疫情，而且這些致病率死亡率都比較高的病毒，才有更多的時間來做後續的準備，所以不管是任何人，包括指揮中心、民眾都共同把這個疫情守住，現在已經恢復正常的生活，但是他相信指揮中心還是不會休息，這種疫情的監控都還是持續進行。

陳其邁也再次提醒打疫苗、藥物，其實在現階段還是最有效的一個方式，只要是一些高風險的族群、高風險的場域，盡量還是要戴上口罩，假如是一般的工作場域，或者是一般民眾他有一些慢性疾病、致病危險因子、年紀大，假如不是這些對象，其實口罩可以拿下來，尤其在戶外口罩拿下來沒有問題，即使染疫，假如說打疫苗又有藥物，及早到診所，高雄市的診所都非常方便，到診所有快篩試劑，也有藥物的使用沒有問題，請大家放心。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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