赴美留學讀到碩士！台中啃老女不滿遭斷金援 夥男友弒父下場曝
台中市一名江姓女子（34歲），日前與35歲張姓男友拿著父親的積蓄，赴美讀書長達7年，但江女取得碩士學位後，卻因不滿父親不再資助留學費用，遂夥同男友於2021年12月間，持鐵鎚殘忍弒親，隨後棄屍於山區，案經審理，台中地方法院依殺人等罪名，判處2人無期徒刑。
記者陳苾暐／綜合報導
據了解，江父平時任職於學校保全，雖然收入有限，但為了讓女兒圓留學夢，還是省吃儉用存錢，無奈最終因經濟壓力過大，沒辦法再提供資金，進而導致2人在美留學中斷，2020年江女返台後，曾多次找父母理論，甚至還提出告訴要求給付866萬多元。
2021年12月26日晚間，江女與男友提前買好鐵鎚、膠帶等工具，趁著父親下班走出校園時，衝上前理論，沒成想卻引爆激烈口角，江女要不到錢瞬間抓狂，一把抓住父親雙臂，讓張男持鐵鎚重擊其頭部，見父親倒地後仍有聲息，江女竟還指示男友將他活活打死。
簡單清洗後，2人用塑膠袋包裹住江父頭部，隨後騎乘他的機車將屍體載到太平山區丟棄，直至江女妹妹因聯繫不上父親報案，這才讓案件曝光；偵查期間，2人坦承犯行，並強調父親沒有依約提供資金，導致2人在美生活困難，需提前結束學業返台，找他商量還屢屢遭拒，因此心生怨懟憤而行兇。
檢方調查後，認定江女不顧養育之恩，殘忍殺害父親，事後又棄屍荒野，因此依殺人罪、棄屍罪起訴，同時建請從重量刑，台中地院審理後，判處2人無期徒刑，全案可上訴。