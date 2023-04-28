U:NUS陷入愛情無法自拔！握藍玫瑰深情表白 讚她是「塔莉亞」
U:NUS日前在台北場演唱會驚喜首唱新歌〈塔莉亞〉，團員們歌聲嘶啞中帶溫柔，他們首次挑戰和過往截然不同的風格，編曲元素包含千禧年代風格的感性電吉他solo與留聲機效果，加上彷彿在耳邊柔情呢喃的說唱，打造如同文藝愛情電影般的唯美氛圍。
記者吳雨婕/綜合報導
U:NUS最新單曲〈塔莉亞〉由全員共同打造，也是團體發表的第三首作品。團員吳昱廷分享創作靈感，一開始他先寫出一小段副歌，想表達對一個女生的深情，且不管這段感情是否有結果，隨後決定賦予這女生一個神的意象，做了研究後，從希臘神話中找到象徵「開花、繁榮」的女神，最後與團員們一起誕生了〈塔莉亞〉這首歌。蔡承祐更稱：「這首歌真的太好聽，寫好後每天循環播放都不會膩。」4人身穿白襯衫、手握藍玫瑰的美男形象，也迷倒許多少女的芳心。
U:NUS日前在台北專場，首次一連開唱兩天，團員表示相較第一天，第二天演唱會需要投入更多專注度維持狀態，但一看到來自各地的熱情粉絲，又充滿能量，最後甚至演唱了近三小時，嗨翻全場。巡演已走過台中及台北站，演唱會後U:NUS皆安排與歌迷近距離簽名互動，吳昱廷感動分享：「有幾位香港的粉絲專門飛來看我們台北演唱會，而且兩天專場的票都有買！」高胥崴和蔡承祐則補充：「還有法國來的粉絲，台中場也有去。」讓團員感到不可思議，直呼：「完全沒想到有海外粉絲，很意外！」