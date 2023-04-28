國10燕巢交流道新匝道通車　陳其邁：提升區域交通便利性

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陳其邁表示，燕巢交流道旁嘉保路是連結台22及186甲的重要道路，未來將串聯從燕巢至大社觀音山、義大世界、義大醫院、高科大等四所大學及大樹等地，提供鄉親更加便捷完整的交通服務，他也說，市府積極完善、分流產業園區周邊，及重大道路建設的交通節點，包括仁武、橋頭科學園區、北高雄產業園區，他也藉此機會，當面向王國材部長拜託爭取支持，為鄉親、產業解決問題。
國10燕巢交流道原為半鑽石型，用路人僅能利用臺22線鳳東路進出交流道，因車流日益增多，為配合推動區域均衡發展及地方爭取下，優化交流道運轉功能，高公局啟動燕巢交流道改善工程計畫改採鑽石型，該案契約總價約3.35億元，109年底開工，於原有交流道增設4條匝道，其中2條大社進出高雄（西向）的匝道先行開放通車，最後2條東向匝道今天通車，搭配市府辦理的高46線（嘉保路）道路拓寬延伸工程，有效提升周邊運轉功能。
值得注意的是，在考量燕巢交流道為低漥地區，此次也一併施作滯洪池及排水箱涵，提升抗洪能量；另於交流道區域內新增機慢車專用道，方便往返大社與燕巢地區的機慢車騎士減少繞行，同時兼顧行車安全，今天同步開放通車，高公局提醒機慢車用路人行經交流道區域務必依照交通標誌與號誌行駛，留意行車安全。