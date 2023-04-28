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勞動節連假逛IKEA！新品冰火菠蘿油33元　5款新美食限時販售

▲勞動節連假逛IKEA，瑞典餐廳、美食小站推出多款異國美食新品，包括香港「冰火菠蘿油」、「曼哈頓牛排」。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲勞動節連假逛IKEA，瑞典餐廳、美食小站推出多款異國美食新品，包括香港「冰火菠蘿油」、「曼哈頓牛排」。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

IKEA瑞典餐廳、美食小站推出多款異國美食新品，包括香港「冰火菠蘿油」、「曼哈頓牛排」、台灣本產季節限定「彩虹香蕉霜淇淋」，其中冰火菠蘿油單個45元，3個100元，平均只要33元嚐鮮新品，共有五款異國美食只賣到5/31日止。此外，全家門市今起4/28至5/1，使用全盈+PAY支付，可享全家霜淇淋買1送1優惠。

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五一連假去逛IKEA，別只會點瑞典肉丸，從4月開始現烤「冰火菠蘿油」新上市，鬆軟麵包夾著冰涼奶油片，濃烈奶香超美味，限時特價45元、2個70元、3個100元；還有IKEA美食小站季節限定的「彩虹香蕉霜淇淋」，使用台灣在地產香蕉作為基底，搭配巧克力米的最佳組合，單支售價30元。

▲港式美食「冰火菠蘿油」以及台灣本產季節限定「彩虹香蕉冰淇淋」。（圖／IKEA提供）
▲港式美食「冰火菠蘿油」以及台灣本產季節限定「彩虹香蕉冰淇淋」。（圖／IKEA提供）
還有「曼哈頓牛排」使用牛前腰脊中肉質最好的頂級部位，香氣十足，一份420元；「烤雞腿排義大利麵佐雙椒醬」高溫烘烤雞腿排外酥內嫩，搭配 Q 彈義大利麵，5/1號開始限定卡友價199元；「白蝦沙拉佐胡麻醬」整體清爽開胃，非常適合當作開胃前菜，售價149元。

同時，全家門市今起4/28至5/1使用全盈+PAY支付，可享全家霜淇淋、大杯特濃美式（冰熱不限）、特大杯燕麥奶紅茶（冰熱不限），通通買1送1優惠，其中特濃美式、燕麥奶紅茶每會員每品項各限購10組。全家霜淇淋固定每月更換新口味，這波恐是「在睡五分鐘」超夯口味，最後一次買1送1優惠檔期，平均下來單支只要25元開吃。

▲迎接五一勞動節連假，全家再度祭出霜淇淋買一送一，萊爾富則有咖啡買20送20。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲迎接五一勞動節連假，全家再度祭出霜淇淋買一送一。（圖／記者鍾怡婷攝）

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