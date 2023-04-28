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要「改革民進黨黑金貪腐」！台南前縣長蘇煥智宣布參選2024總統

▲前台南縣長、台灣維新黨推薦召集人蘇煥智今（28）日在臉書宣布參選2024總統大選，並在5月6日上午10時正式召開記者會。（圖／翻攝蘇煥智臉書）
▲前台南縣長、台灣維新黨推薦召集人蘇煥智今（28）日在臉書宣布參選2024總統大選，並在5月6日上午10時正式召開記者會。（圖／翻攝蘇煥智臉書）

記者孫唯容／綜合報導

前台南縣長、台灣維新黨推薦召集人蘇煥智今（28）日在臉書宣布參選2024總統大選，並在5月6日上午10時正式召開記者會。蘇煥智表示，去年發起台灣二次民主運動，誓言改革民進黨執政的黑金貪腐，略見成效，而今年總統立委大選年，正是推動建立台灣成為福利均富東方瑞士國的大好機會，希望結合台灣人民及海內外愛好民主自由的朋友共同努力。

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蘇煥智表示，台灣正走在歷史的十字路口，面對中共武統威嚇，如何守護這個民主堡壘呢？是繼續偏安一隅依賴美國，過一天算一天嗎？抑或卑躬屈膝等著被統的命運呢？台灣是否還有第三條路嗎？

蘇煥智說，到底台灣有什麼優勢？為什麼不能學習以色列，全民團結奮鬥，建立福利均富的東方瑞士國；讓台灣的民主燈塔成為華人民主自由福利的典範；並轉化台海戰爭風雲，成為和平地球村！

蘇煥智痛批，民進黨已喪失民主初衷，不但霸道不尊重民意，貪污腐化快速墮落；國民黨對中共卑躬屈膝，已喪失孫中山的民主理想。去年我們發起台灣二次民主運動，誓言改革民進黨執政的黑金貪腐，略見成效。今年總統立委大選年，正是推動建立台灣成為福利均富東方瑞士國的大好機會。

蘇煥智說，希望結合台灣人民及海內外愛好民主自由的朋友，共同努力朝向「台灣維新、福利均富國；民主中華 和平地球村。」

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