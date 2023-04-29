6惡煞圍毆澎湖人引眾怒！黃國昌：罰幾萬了事覺得沒什麼
6名觀光客因為行車糾紛而在澎湖當街囂張毆打在地人，引發在地鄉親怒火，事後返台「無所謂」的模樣再度引起眾怒。前立委黃國昌在臉書以「他們為何不在乎？」為題發文表示，這群人之所以如此無所謂，有個重要的因素，就是這件事最後可能就是罰個幾萬元了事，所以這群人「真的覺得沒什麼」。
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黃國昌寫道：「這兩天，澎湖發生了六名觀光客因為行車糾紛，圍毆一位當地駕駛，拳打腳踢、出手兇狠。案發後，六人表現出一副毫無所謂的囂張態度，引爆輿論沸騰。這群人為什麼會如此無所謂，可能只有他們自己內心才能回答這個問題。然而，其中一個重要的外部因素，大概是反正最後就罰個幾萬塊了事，真的覺得沒什麼。」
黃國昌指出：「讓我舉一個過去的例子說明。2020年5月14日晚上9點，在新北市發生了一起類似的行車糾紛，四名惡煞攔下了機車騎士，同樣是拳打腳踢地圍毆了那名騎士，導致被害人腦震盪。（詳參新北地院109簡7139）圍毆的惡煞最後得到什麼處罰？」
黃國昌續指：「其中一名當時20歲的惡煞，儘管連與被害人和解都沒有和解，還是只判了拘役40天，易科罰金一天1000元，總共罰了4萬。這樣的處罰，既稱不上什麼制裁的應報，更不會有什麼抑制的效果。上面那名惡煞，叫作『林京履』。沒錯，他正是近來躍上媒體版面的弘仁會23歲大哥『鯨魚』。這位涉嫌教唆未成年人到土城當鋪開51槍的鯨魚大哥，」
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