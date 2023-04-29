演唱會歌手本人不能來？薛之謙開唱前一天買不到車票 粉絲傻了
大陸歌手薛之謙唱紅〈演員〉、〈醜八怪〉、〈你還要我怎樣〉等金曲，創作才華備受肯定，加上個性幽默，擁有一票死忠粉絲，他近日到南京開演唱會，怎料，事前遇上51長假返鄉人潮，又沒有事先買車票，深怕趕不上開唱，本人急的發文求救，差一點就讓個唱開天窗。
記者楊穎軒／綜合報導
薛之謙近來展開巡迴演唱會，南京場定在28日，他預計前一天再到當地，沒想到，忘了正逢勞動節連假回鄉潮，到了車站才發現完全買不到車票，焦急地在微博PO文求助：「後面的飛機大炮啥的都查了都沒票了！您看這麼招行不行...您隨便給我個下下下班的站票...倒立、懸掛、室外、通宵的都行...我一個工作人員不帶...讓我到南京就行...我等你消息哦...謝謝您！」
此外，薛之謙還自暴自棄地預告「各位...如果我明天到不了...就到了你們最愛的環節了...你們的夢想就要成真了！想想就激動」，貼文一出，大批粉絲湧入留言，笑翻：「原來你也搶不到是嗎」、「笑死了！薛之謙演唱會薛之謙不來」、「快告訴我你在趕來的路上」、「哈哈哈到不了我來」、「快點跑過來，不然我就退票」、「不可能不出現吧」！
所幸，幸好晚上7點多，薛之謙更新動態，放上人已經上車、自己獨自縮在車廂角落的照片，寫道：「我會游走...如廁...匍伏...尋覓～車車這麼長，總有屬於我的一節！你看這不有了！一人一鏢，擠擠就到！」粉絲狂虧：「薛之謙也有今天」、「辛苦你了」、「不用來了！我都會唱」！