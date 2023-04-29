NOKE忠泰今起開逛！蔦屋書店、極光冰場進駐　館內獨家4亮點

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排名為世界最美書店之一的「TSUTAYA BOOKSTORE蔦屋書店」，店內呈現日系暖心風格，除了販售書籍外，還首次與藝術家「李漢強」合作，展出整面藝術作品牆，不僅可以觀賞，看到喜歡的作品也能直接購入收藏。
同時「WIRED CAFE」日本茶屋緊鄰書店，除了可以免費租借蔦屋書店的3本書籍，帶到咖啡廳內閱讀外，還提供兩道大直NOKE店舖的獨家餐點，包括「番茄紅醬漢堡排飯」（340元）、「日式牛肉舒芙蕾飯」（340元）。
📍夢幻極光冰場「Aurora Ice Rink」
忠泰集團與Ice Rink Concepts合作，在「NOKE忠泰樂生活」內打造挑高12公尺的國際級溜冰場「Aurora Ice Rink極光冰場」，是台灣首座於商場符合國際冰球賽事規格的冰場，同時也適合親子休閒活動，甚至能租借場地舉辦冰上婚禮。
冰場為了貼合極光的理念，一進入冰場所在的忠泰NOKE樂生活六樓，會先看到森林為主的概念裝飾入口，營造出一種從森林走進北極情境，接著冰場後方有安裝概念光柵板，搭配上環繞整座冰場的變色燈條，還有不斷變換光影的LED燈，映照在冰面上營造出極光般的美景。
📍全台獨家餐飲品牌
全台獨家餐飲品牌，包括連續7年蟬連米其林三星成傳奇，由德國米其林三星名廚Thomas Bühner親自參與經營的「La Vie by Thomas Bühner睿麗餐廳」；來自東京的中目黑精品咖啡「ONBIUS COFFEE」，也是首度登台的品牌之一，開幕期間，創辦人坂尾篤史也率領日本團隊來台駐店，於4/29(六)至5/1(一)親自站吧台服務。
來自羅馬的知名冰淇淋品牌，老橋冰淇淋「Old Bridge Gelateria」，推出台灣獨家的「糖葫蘆」蕃茄梅子、楊桃、砂糖橘等口味；忠泰自營的鮮煮料理「煮山川」，主打「海鮮丼＋關東煮」在大直NOKE忠泰首次亮相，搭配特選極上壽司飯、職人手工製作關東煮食材，開創全新餐飲風格。
📍商場結合藝術策展
「NOKE 忠泰樂生活」主入口處，有「龐克花藝師」東信 Azuma Makoto 首場在台灣舉辦個展《繁花．時敘》，由集團旗下《明日製作所》邀請東信、花束研究所共同打造，〈BLOCK FLOWERS〉以凝結時間的概念，封存花朵綻放的美麗。
以在商場3樓，與乖乖、眠豆腐等 8 個品牌聯名合作，展出奇特趣味吸睛的「《Uncanny Market》怪奇世界的求生指南」特展，現場還有結合科技的互動裝置，適合親子家庭共樂。