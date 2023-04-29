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NOKE忠泰今起開逛！蔦屋書店、極光冰場進駐　館內獨家4亮點

▲大直新地標《NOKE忠泰樂生活》，今29日正在開放試營運。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.04.26）
▲大直新地標《NOKE忠泰樂生活》，今29日正在開放試營運。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.04.26）

記者鍾怡婷/綜合報導

大直NOKE忠泰樂生活今（29）日正式試營運，快跟著《NOWnews》記者一起來盤點館內獨家四大亮點包括，最美書店「蔦屋」進駐，咖啡廳部分也提供獨家兩道餐點；全台首座夢幻極光冰場，光影照射冰場呈現絕美白色景象；獨家美食餐廳，像是全台首店「ONBIUS COFFEE」等；首家商場融合藝術策展，還有互動裝置體驗。

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📍最美書店「蔦屋」

排名為世界最美書店之一的「TSUTAYA BOOKSTORE蔦屋書店」，店內呈現日系暖心風格，除了販售書籍外，還首次與藝術家「李漢強」合作，展出整面藝術作品牆，不僅可以觀賞，看到喜歡的作品也能直接購入收藏。

同時「WIRED CAFE」日本茶屋緊鄰書店，除了可以免費租借蔦屋書店的3本書籍，帶到咖啡廳內閱讀外，還提供兩道大直NOKE店舖的獨家餐點，包括「番茄紅醬漢堡排飯」（340元）、「日式牛肉舒芙蕾飯」（340元）。

▲最美書店「蔦屋」，（圖／記者葉政勳攝）
▲最美書店「蔦屋」緊鄰，「WIRED CAFE」日本茶屋緊鄰書店，提供享用餐飲同時閱讀的服務。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.04.26）
▲排名為世界最美書店之一的「TSUTAYA BOOKSTORE蔦屋書店」
▲排名為世界最美書店之一的「TSUTAYA BOOKSTORE蔦屋書店」。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.04.26）
📍夢幻極光冰場「Aurora Ice Rink」

忠泰集團與Ice Rink Concepts合作，在「NOKE忠泰樂生活」內打造挑高12公尺的國際級溜冰場「Aurora Ice Rink極光冰場」，是台灣首座於商場符合國際冰球賽事規格的冰場，同時也適合親子休閒活動，甚至能租借場地舉辦冰上婚禮。

冰場為了貼合極光的理念，一進入冰場所在的忠泰NOKE樂生活六樓，會先看到森林為主的概念裝飾入口，營造出一種從森林走進北極情境，接著冰場後方有安裝概念光柵板，搭配上環繞整座冰場的變色燈條，還有不斷變換光影的LED燈，映照在冰面上營造出極光般的美景。

▲《NOKE忠泰樂生活》「AURORA ICE RINK極光冰場」。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.04.26）
▲NOKE忠泰樂生活「AURORA ICE RINK極光冰場」絕美光影打造極光般的效果。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.04.26）
▲《NOKE忠泰樂生活》「AURORA ICE RINK極光冰場」。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.04.26）
▲NOKE忠泰樂生活 「AURORA ICE RINK極光冰場」提供租借場地服務。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.04.26）
📍全台獨家餐飲品牌

全台獨家餐飲品牌，包括連續7年蟬連米其林三星成傳奇，由德國米其林三星名廚Thomas Bühner親自參與經營的「La Vie by Thomas Bühner睿麗餐廳」；來自東京的中目黑精品咖啡「ONBIUS COFFEE」，也是首度登台的品牌之一，開幕期間，創辦人坂尾篤史也率領日本團隊來台駐店，於4/29(六)至5/1(一)親自站吧台服務。

來自羅馬的知名冰淇淋品牌，老橋冰淇淋「Old Bridge Gelateria」，推出台灣獨家的「糖葫蘆」蕃茄梅子、楊桃、砂糖橘等口味；忠泰自營的鮮煮料理「煮山川」，主打「海鮮丼＋關東煮」在大直NOKE忠泰首次亮相，搭配特選極上壽司飯、職人手工製作關東煮食材，開創全新餐飲風格。

▲La Vie睿麗餐廳，藏有米其林三星名廚Thomas Bühner對台灣的印象。（圖／記者蕭涵云攝）
▲La Vie睿麗餐廳，藏有米其林三星名廚Thomas Bühner對台灣的印象。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「ONBIUS COFFEE」開幕期間，有創辦人坂尾篤史率領日本咖啡師駐店。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「ONBIUS COFFEE」開幕期間，有創辦人坂尾篤史率領日本咖啡師駐店。（圖／記者蕭涵云攝）
📍商場結合藝術策展

「NOKE 忠泰樂生活」主入口處，有「龐克花藝師」東信 Azuma Makoto 首場在台灣舉辦個展《繁花．時敘》，由集團旗下《明日製作所》邀請東信、花束研究所共同打造，〈BLOCK FLOWERS〉以凝結時間的概念，封存花朵綻放的美麗。

以在商場3樓，與乖乖、眠豆腐等 8 個品牌聯名合作，展出奇特趣味吸睛的「《Uncanny Market》怪奇世界的求生指南」特展，現場還有結合科技的互動裝置，適合親子家庭共樂。

▲「NOKE 忠泰樂生活」主入口處，有「龐克花藝師」東信 Azuma Makoto個展《繁花．時敘》。
▲「NOKE 忠泰樂生活」主入口處，有「龐克花藝師」東信 Azuma Makoto個展《繁花．時敘》。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.04.26）
▲「NOKE 忠泰樂生活」主入口處，有「龐克花藝師」東信 Azuma Makoto個展《繁花．時敘》。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.04.26）
▲「NOKE 忠泰樂生活」三樓，展出《Uncanny Market》怪奇世界的求生指南。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.04.26）

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