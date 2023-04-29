台南觀夕平台淨灘清出650公斤廢棄物 落實環保教育
台南市環保局今(29)日在觀夕平台舉辦大型春季淨灘活動，市長黃偉哲帶領民間企業團體、環保志義工、外籍學生等約1300人一同淨灘，2小時共清出650公斤廢棄物，其中以蚵殼為最大宗，其次為碎竹木。
記者張振興/台南報導
黃偉哲重視環保，每年淨灘活動從不缺席，與民眾一同撿垃圾，用行動保護海洋、愛地球。今年淨灘參與的單位包括南茂科技、奇美實業、璨揚企業及台銀人壽等共計30個單位，其中朝興啟能中心、樂憨之家皆是重度身心障礙者團體，他們為回報社會各界對身心障礙者的關心與協助，特別參加淨灘，希望為保護環境盡一己之力。
為呼應今年主題「淨灘無國界」，長榮大學帶了20名外籍學生到場響應，亦有不少家庭總動員，由家長帶著小朋友蹲在沙灘上撿垃圾，用行動落實環保意識向下扎根。
環保局在會場設置許多宣導攤位，提醒民眾外出購物自備購物袋或是餐具，減少使用一次性塑膠袋、經過歷年來辦理淨灘，環保局發現民眾環保觀念已有所提升，沙灘的垃圾有大幅減少的趨勢，顯示市府推動環保教育成效顯著。
環保局長許仁澤指出，地球只有一個，呼籲大家儘量不使用一次性用完即丟的餐具或物品，隨手帶走使用過的東西及垃圾，讓環境變乾淨，地球才能永續。