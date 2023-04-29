「國民黨必須忍受世代衝撞」謝龍介重申專心抬轎無意立委
下屆立委選舉，國民黨內不時有讓謝龍介挑戰艱困選區的聲音。謝龍介今參與大甲媽遶境行程，受訪時直言無意參與下屆立委選舉，將全台跑透透輔選，並提醒「賴清德雖然不強，但也不是軟腳蝦」。對於芯費大戰結果，他主張國民黨必須忍受世代衝撞、接受不同聲音，才會有更多年輕人願意加入、為黨打拚。
記者顏幸如／台中報導
謝龍介昨天和柯志恩、顏寬恒在彰化直播，今（29）早陪32歲的台中市國民黨立委參選人廖偉翔，一起走大甲媽遶境行程。媒體問及近來國民黨吹起世代交替風、徐巧芯成功挑戰費鴻泰，他的看法如何？謝龍介認為是好事，國民黨必須忍受世代衝撞，年輕人才會相信黨願意接受不同聲音、才會有更多年輕人加入國民黨，甚至為黨出征、為黨打拚，「世代衝撞對黨而言，是相當正向的」。
謝龍介參選台南市長時辭去市議員一職，目前沒有公職身份，藍營談及下屆立委各地艱困選區時，總有人主張依他的高知名度，可以空降當「刺客」。謝龍介今直言「我這次不會參選，但會從北到南幫朋友的忙」，並說只要各地有需要，他都會站在第一線抬轎，成為輔選優質團隊的一員，擊潰不公不義的民進黨政府。
對於國民黨總統初選的過程，謝龍介認為可以打90分，他說過去就是算計太多，導致最後無法整合，這次有意參選者事先講會團結，黨中央雖處境艱苦也展現智慧，窮盡力量做最後整合，「雖有爭鬥但不會破，是好現象」。
他指出賴清德「雖然不強，但也不會是軟腳蝦」，加上有國家機器在背後運作，這場選戰對任何挑戰者而言都相當困難，國民黨必須全力以赴才能勝選。