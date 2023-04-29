藍副發言人問「等安馬棍摟仔」怎講？謝龍介：請勤練台語
國民黨副發言人廖偉翔將扮演刺客，挑戰立委台中市西南屯區，長期待在台北的他回到家鄉，常被嫌台語太破，今他請來「龍介仙」陪走大甲媽行程，也請教如何將台語練得輪轉，還問長頸鹿台語是否叫「等安馬棍摟仔」嗎？謝龍介除給出正解「麒麟鹿」，建議他多講多練，也提醒「在中南部，語言的親切感很重要」。
記者顏幸如／台中報導
32歲的廖偉翔，母親是連任7屆的台中市國民黨議員黃馨慧，因個人顏值高，3年前為母親助選立委時，常被選民誤認成蔣萬安。今年初他接任國民黨副發言人，日前已辦妥黨內登記，將參選臺中市第4選舉區（西屯、南屯區）立委，挑戰現任民進黨老將張廖萬堅。
廖偉翔今（29）日找來前台南市議員謝龍介，一起走大甲媽遶境行程，沿途不少民眾認出「龍介仙」，客氣的請廖偉翔讓位以便合照，回頭還彌補式的稱讚他「你長得好帥」，廖偉翔笑稱「我深感受傷」、「看龍介仙這麼受歡迎，搭配選副總統應該很有機會」。
廖偉翔說，他在拜訪時常被笑台語不輪轉，今天剛好有機會可以請教專家，該如何講台語？有科技背景的他，沿途問區塊鏈、比特幣、Kobe要怎麼講？謝龍介表示「外來語不必硬要翻譯」，他改問「長頸鹿的台語是不是叫「『等安馬棍摟仔』？」謝龍介除了給出「麒麟鹿」的正確答案，也提醒他「在中南部選舉，語言的親切感很重要」，並鼓勵他別怕被譏笑，一定要多講多練、讓大家看到年輕人的幹勁。