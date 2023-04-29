135萬全捐了！神明面前兌現承諾 蔡培慧用補助款幫孩子
南投縣新科立委蔡培慧競選時曾表示，無論當選與否，將捐出所有選舉補助款給南投縣內兒少慈善機構，今她兌現選前承諾，捐出135萬6540元給勵馨、家扶等4個弱勢團體，期望拋磚引玉，帶動更多善的循環。
記者顏幸如／南投報導
捐贈儀式今（29）日在南投市永山宮進行。蔡培慧3月4日於南投縣第2選區立委補選時，共獲得45218票，依每票30元計算，共是135萬6540元，分別捐給勵馨社福基金會、廣亮慈善會、永山宮附設南投縣玄愛兒少關懷家園、家扶基金會南投服務中心。
蔡培慧說，選舉過程她受到很多鄉親幫忙，不管是志工或是支持者，她與團隊的心願沒有別的，只希望南投可以更好，未來也將持續發聲，讓溫暖與良善的力量傳遍南投每一個角落。
玄愛兒少關懷家園董事長何鳳慈致詞時數度哽咽，她表示這是第一次收到政治人物捐獻補助款，自己非常感動，呼籲相關單位持續關心兒少師資的需求；家扶中心主任李雅婷說，南投家扶服務的孩子超過3千人，不僅生活起居，教養更是一大重點，補助款將用在獎助學金等教育面向，支持孩子們穩定就學；勵馨基金會主任洪嬿如感謝蔡培慧心意，相信捐款的善念會送達每一個人心中。