「殯葬業二代」湘是秀場寵兒 登國際雜誌封面替台灣爭光
模特兒「湘」擁有179公分高挑身材，年僅23歲的她展現伸展台上十足潛力，更早受邀在倫敦時裝週、國際各大精品名牌的秀場寵兒，勇闖國際模特兒，亮眼表現近來引起歐洲各國經紀公司矚目，爭相希望能簽約成為旗下模特兒。事實上，湘是殯葬業台灣仁本董事長陳原的女兒，她近來也為台爭光，登上國際雜誌Telegraph luxury 四月份封面，拍攝主題為「在未知世界的探索 」，再度以台灣女孩身分嶄露頭角，在知名國際刊物上發光發熱。
記者侯家瑜/綜合報導
團隊特別前往沙漠中拍攝，有別於攝影棚內拍攝難度更高，湘形容：「每天清晨起床、摸黑走到沙漠等日出，看似很熱的沙漠其實溫差很大，早上氣溫特別冷，但我拍的又是夏裝，工作人員只能在休息時馬上幫我們套上毯子保暖。」最令她印象深刻的是得在沙漠穿上長洋裝搭配靴子，她打趣說：「讓我想到電影《mad max 》，身歷其境好像自己在拍攝場景裡。」
湘目前人正在英國倫敦，就讀中央聖馬丁學院平面設計，近期趕著畢業製作的她，日前擠出時間飛回台北，為高齡80歲的爺爺慶祝大壽，即便自己在國外打拚，但孝順的湘，仍心繫家人們，相當乖巧，她說：「現在只要有放假就會回台灣見爺爺、看家人，珍惜相處的時光，爺爺是最疼我，回台灣是去見他一面！」
談及與爺爺的兒孫互動，湘這麼形容：「小時候我是家裡最醜的小孩，但爺爺總是跟別人說等我長大了再來看，不管我好看與否還是把我捧在手掌心，不讓別人說我一句不好。」上次離開台灣時，爺爺更對她說「要過的幸福 」，讓她感觸很深：「最無私的愛就是全心的去祝福一個人，而不是把自己的想法投射在對方身上，成為自己想要的。」
這次爺爺慶生晚宴星光熠熠，許多演藝圈前輩，包含詹雅雯、楊貴媚、紀露霞等都前來祝賀，湘跟與阿姨們開心自拍留念，她笑說：「基本上就是小時候看我長大的，都在說我小時候特別不好看，長大了都認不得，對我做模特也都很支持，希望我能多看看、多體驗。」