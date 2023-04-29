青春玉女任容萱玩露營成「搭帳總指揮」　林心如卻陷入困難

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節目中，林心如、郭雪芙、任容萱首先抵達露營地，3人協力想先搭起天幕，行前對於搭帳信誓旦旦的任容萱，未料第一個要搭起的天幕完全難倒她，花了近一小時才搭完，讓她直呼：「這是我第一次搭天幕，完全沒想到，還好最後有成功。」不過搭帳篷的過程中，也因為有任容萱擔任總指揮，教大家如何穿支架、拉繩，辨識內外帳等，一起同心協力才順利完成。李李仁、林柏宏也讚任容萱：「還好有她，看起來最玉女的女明星，竟然是最會搭帳篷的！」而第一次親手搭帳篷的林心如則很怕當無用的人，「因為他們都不好意思主動跟我說要做什麼事，我在旁邊幫忙敲打營釘、拉帳篷，希望有幫上忙。」
修杰楷首次參與露營活動，他透露：「很想做這件事情，始終沒有去做，因為老婆（賈靜雯）淺眠，容易天亮或有聲音就起床，因此始終沒有跨過那一步。」嘉賓李李仁則是對露營印象不是那麼好，日前開露營車去露營，因為車不平的關係，隔天起來閃到腰，還被老婆陶晶瑩笑太嬌嫩。此外，修杰楷被公認是此次最想一起露營對象，原因是他很會做飯，有他在就不怕餓肚子。
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