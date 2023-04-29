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青春玉女任容萱玩露營成「搭帳總指揮」　林心如卻陷入困難

▲《光露營》林心如（左二）領著郭雪芙（左），帶嘉賓任容萱（左三起）、李李仁、修杰楷和林柏宏露營。（圖／TVBS提供）
▲《光露營》林心如（左二）領著郭雪芙（左），帶嘉賓任容萱（左三起）、李李仁、修杰楷和林柏宏露營。（圖／TVBS提供）

記者侯家瑜/綜合報導

TVBS節目《光露營就很忙了》本週（30）日將播出第三集，林心如領著郭雪芙以及特別嘉賓任容萱、李李仁、修杰楷、林柏宏，一同前往1200多公尺的高海拔露營區，挑戰搭帳、野炊露營。其中帶給大家「青春玉女」感覺的任容萱，這次參與露營竟成了「搭帳總指揮」，而一旁的林心如則是在過程中，陷入困難。

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林心如表示這次露營光上山就大受考驗，先是走錯路，還得經過多個髮夾彎山坡，苦喊為什麼要爬這麼高，不過她也坦言：「雖然路途艱辛，但看到非常漂亮的雲海大景，好值得。」事實上，第三集播出前，成員們在社群上，大玩片名「光oo就很忙」串聯活動，林心如曝光自己搭帳的畫面，自虧「光上班就很忙」，郭雪芙說「光打營釘就很忙」、李李仁邊劈柴邊問住飯店不好嗎？林柏宏拿起鐵管，對柴火吹氣希望將火升起，修杰楷負責做菜，喊話「我的酒呢」，任容萱則是「光拉繩就很忙」。

節目中，林心如、郭雪芙、任容萱首先抵達露營地，3人協力想先搭起天幕，行前對於搭帳信誓旦旦的任容萱，未料第一個要搭起的天幕完全難倒她，花了近一小時才搭完，讓她直呼：「這是我第一次搭天幕，完全沒想到，還好最後有成功。」不過搭帳篷的過程中，也因為有任容萱擔任總指揮，教大家如何穿支架、拉繩，辨識內外帳等，一起同心協力才順利完成。李李仁、林柏宏也讚任容萱：「還好有她，看起來最玉女的女明星，竟然是最會搭帳篷的！」而第一次親手搭帳篷的林心如則很怕當無用的人，「因為他們都不好意思主動跟我說要做什麼事，我在旁邊幫忙敲打營釘、拉帳篷，希望有幫上忙。」

▲林心如（左）第一次親手搭帳篷，中為郭雪芙、 右為任容萱。（圖／TVBS提供）
▲林心如（左）第一次親手搭帳篷，中為郭雪芙、 右為任容萱。（圖／TVBS提供）
修杰楷首次參與露營活動，他透露：「很想做這件事情，始終沒有去做，因為老婆（賈靜雯）淺眠，容易天亮或有聲音就起床，因此始終沒有跨過那一步。」嘉賓李李仁則是對露營印象不是那麼好，日前開露營車去露營，因為車不平的關係，隔天起來閃到腰，還被老婆陶晶瑩笑太嬌嫩。此外，修杰楷被公認是此次最想一起露營對象，原因是他很會做飯，有他在就不怕餓肚子。

▲修杰楷（左）首次參與露營活動，右為李李仁。（圖／TVBS提供）
▲修杰楷（左）首次參與露營活動，右為李李仁。（圖／TVBS提供）
TVBS《光露營就很忙了》每週日晚間8點在TVBS歡樂台42頻道、TVBS精采台，晚間10點台視，晚間12點Netflix，4月22日起每週六晚間10點衛視中文台。更多節目資訊，敬請鎖定官方粉絲專頁。

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