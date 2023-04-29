中共無人機擾台 江啟臣憂心：台美應加強軍事技術合作反制
中共派出38架次共機擾台，有19架次跨越台海中線及延伸線，其中有一架TB-001型無人機，逆時針方向「南進北出」，幾乎環繞台灣一週；另一架BZK-005型無人機同樣從南方巴士海峽繞過我鵝鑾鼻，飛抵花東外海後再循原路折返。國民黨立委江啟臣表示，近來國防部強調發展以小搏大的不對稱戰力，例如發展國造潛艦、組成無人機國家隊，甚至蔡英文總統主持「國軍重要高階幹部授勳暨授階典禮」，期許持續強化各項訓練，加強不對稱戰力發展，讓國軍更精實，確保國家安全及區域和平穩定。
記者余祥／台北報導
江啟臣表示，面對中共大型無人機的侵擾作為，國防部僅能強調國軍都運用任務機艦和岸置飛彈系統，對中共機艦實施嚴密的監控與應處；然而，若中共以無人機進行蜂群作戰，目前的機艦、飛彈，是否足以反制，或現實上我方已落入「不對稱作戰」的困境？總統府副秘書長黃重諺說軍工股漲價，認為國防產業蓬勃發展，但高漲的股價對於眼下不對稱作戰的困境，有何助益？
江啟臣說，當國家安全迫在眉睫，卻看不到具體的因應反制作為，國防產業帶來的經濟利益根本就是空中樓閣。沒有國家安全，何來產業利益，本末倒置，令人憂心。我方能想到國防戰略、軍事戰法，對岸同樣可以操作，能否更勝一籌，找到有效的反制作為，才是制敵關鍵。國安高層對產業股價的關心若更勝於對國防應處，實非人民之福。
江啟臣表示，美國商會組成的軍事工業訪問團下週將來訪，預計拜會相關產業及行政部門，樂見台美公私部門間的互動合作，但也希望除了商業採購，雙方可以有更多實質技術研發、合作。過去軍購案中有工合點數作為技術轉移的依據，但執行成果有限，現在台美關係史上最佳，比起高漲的股價，實質提升我國防產業核心能量、關鍵技術，尋求有效反制作為，才是人民的期待。