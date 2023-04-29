《浴火鳳凰》神獸嗶啵32年後再掀回憶殺 催生者竟是田中千繪爸
「元宇宙」版本的魷魚遊戲《BIBO願望合夥人》，引用32年潘迎紫主演的經典連續劇《浴火鳳凰》裡，紅遍全台大街小巷的神獸嗶啵，打造價值300萬台幣的NFT，並邀請陶晶瑩、陳零九、王子（邱勝翊）、任容萱擔任明星觀察員。節目播出後，與時俱進的嗶啵掀起了一股回憶殺，就連當初製作《浴火鳳凰》的製作人郭建宏，日前也與嗶啵的催生者田中東尼見面，2人30多前後於台北再次聚首，特別的是，田中東尼竟是藝人田中千繪的父親，女兒還在飯局中擔任翻譯，讓爸爸能與老友敘舊。
記者侯家瑜/綜合報導
郭建宏在個人臉書分享敘舊時光，他說：「連續劇《浴火鳳凰》1990年在中視上檔，當年遠赴日本打造劇中的神獸嘟嘟（嗶啵）造型和特殊化妝在當年皆是創舉，引發萬人空巷的收視奇蹟。」這次碰面，他還特別送上嗶啵的玩偶，和兒子特別加工的包裝給田中東尼，希望大家都能一直身體健康、開心過日子。當時郭建宏看到嗶啵時，還嚇一大跳，心想怎麼會有那麼醜的人獸，觀眾怎麼會喜歡、怎麼會紅，但自己還是尊重專業，意外的讓嗶啵紅到全球。
製作單位指出，節目在籌備時，曾進行田野調查，意外發現當年幾乎台灣人手一隻的嗶啵玩偶，美國的雜貨店現在還有販售，堪稱台灣傳說文化紅到全球的先驅，「郭董（郭建宏）去年寫了一封洋洋灑灑的信件，給田中東尼，讓對方相當感動，承諾疫情結束後要來與老朋友相聚。」
據悉，郭建宏在飯局間透露，與田中東尼第一次的合作是潘迎紫主演的《貂蟬》，當時替劇中寇世勳演出的董卓，利用特殊化妝做了一個假的大肚子，沒想到肚子的膚質如人一般，因此在《浴火鳳凰》時便力邀對方二次合作，田中千繪當時也僅6、7歲。《BIBO願望合夥人》每周六晚上10點三立都會台、每周日中午12點於完全娛樂YT頻道、LINE TV 、MyVideo、愛奇藝等平台播出。