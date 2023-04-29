搶救母校！公東高工學生捐普發現金　畢業生義賣作品

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日前教育部退場審議委員會，將公東列為專案輔導學校限期2年內改善。消息傳出在台東引起震撼，大家幫忙找資源協助度過財務危機，在校生和校友則搶救自己的學校。
學校老師謝甄芸今天告訴中央社記者，有5名在校生聽到學校被列退場輔導，相當難過，捐出剛領到的普發現金6000元，也有更多學生盡自己的心力在學校線上捐款，截至今天中午線上捐款有來自學生、各界總計139筆，目前還無法統計金額。
謝甄芸轉述一名捐錢學生說，之前學習狀況不太好，但學校許多老師耐心教導、持續關心，讓他將重心放回課業，得知學校有這個問題，恰巧最近政府普發6000元，在考量自己的能力後，決定反饋給學校。
還有許多念大學或在外工作的校友也發起義賣作品，或是幫忙找人購買學校要拋售的土地。勞動部勞動力發展署雲嘉南分署也打電話到學校，願意補助學生參賽的材料費用。
公東高工校友、北科大教授陳殿禮在臉書說「一所創校以來獲獎無數的私立高職，曾獲國際技能競賽40面獎牌；全國技能競賽223獎面；國際發明展154面獎牌，政府怎麼容許公東高工停辦呢？」
立法委員劉櫂豪今天表示，他昨日特別拜訪公東高工校長李恭榮，瞭解目前學校經營、招生及教學情形都正常，至於財務狀況，學校已規劃相關措施因應。他也會儘速與教育部研商，並積極尋求各界協助，幫助公東高工永續經營。
劉櫂豪強調，公東高工無論是對技職教育的貢獻，以及歷史建築對台東文化發展的重要見證，都應該能夠繼續為台東培育英才，相信一定能克服難關，繼續為台東的技職教育貢獻，成為台東之光。
4月初公東高工參加國學生技藝競賽，榮獲1金1銀4優勝，其中家具木工職類陳祈聖獲金手獎第1名、游博鈞獲金手獎第2名，獲選教育部舉辦優秀學生國外參訪研習。
公東高工是錫質平神父於1960年募款創立的，設立學校初期，錫神父聘請德國及瑞士的專業技師來公東為台東子弟教授專業技能課程，並引進德國師徒制的教學模式，創校至今63年。
除了獲獎無數外，2018年暑假總統蔡英文獲劉櫂豪邀請到台東進行「發現台東魅力之旅」，參訪公東高工教堂及木工廠，蔡總統看到學生的家具作品，非常驚豔，當時立即表示在總統府內設置一個由公東高工家具布置的「公東室」來接見外賓，同時展現台灣工藝之美。
公東高工表示，公東48％是原住民學生、20％低收中低收、7％新住民子女，公東會擔任照顧偏鄉莘莘學子的社會責任，將身處在偏鄉的孩子們學習到一技之長。公東高工不但不會退場，只會更好，請關心學校的家長及校友們放心。捐款網址http://www.ktus.ttct.edu.tw/ischool/publish_page/92/。（編輯：郭諭儒）1120429