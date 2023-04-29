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炒飯妹重回爆紅地不當美女廚神　化身「最正女警」宣導反詐騙

▲炒飯妹林彤化身「最正女警」宣導反詐騙。（圖／新北市樹林分局提供）
▲炒飯妹林彤化身「最正女警」宣導反詐騙。（圖／新北市樹林分局提供）

記者侯家瑜/綜合報導

在樹林一間熱炒店爆紅的炒飯妹林彤，近來暫時拋開「美女廚神」身分，化身為甜美、霸氣兼具的女警，她接到新北市樹林區警察局的邀請，化身女警拍攝反詐騙宣導影片。此外，關於日前與沈玉琳遭民眾抗議錄外景擾鄰一事，林彤也做出回應。

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▲「炒飯妹」林彤今出席鴿子購物長榮店開幕記者會。（圖／記者葉政勳攝）
▲「炒飯妹」林彤受封為美女廚神。（圖／記者葉政勳攝）
新北市樹林區警察局表示：「近日假投資詐騙案件有日漸上升的跡象，為落實聽、掛、查證工作，邀請爆紅正妹林彤，拍攝預防犯罪宣導影片，針對青少年保護製作反毒影片，這次特別選在樹林火車站與樹林市場，樹林郵局ATM拍攝，也現場與民眾宣導防詐騙小知識，現場宣導期間，在樹林郵局ATM前恰巧遇到，疑似剛被網路詐騙的婦人現場求救，現場立刻解惑，並且宣導拒當詐騙車手、拒絕網路詐騙，讓這個51連假與民眾ㄧ起，從你我做起。」希望透過林彤的公眾影響力一起呼籲宣導。

▲炒飯妹林彤受邀擔任新北市樹林區，拍攝預防犯罪宣導影片。（圖／新北市樹林分局提供）
▲炒飯妹林彤受邀擔任新北市樹林區，拍攝預防犯罪宣導影片。（圖／新北市樹林分局提供）
而針對沈玉琳錄節目被爆聲音過大、擾鄰一事，當時與他一同錄影的林彤則說：「可能是玉琳哥做綜藝效果的時候聲音比較大的關係，所以有讓現場的鄰居嚇到，後來節目組跟我，都有好好的與住戶們解釋錄影情況，並沒有如新聞所述，有飆罵的情形發生，打擾到住戶相當的抱歉，隔天有帶上禮盒，與房東以及住戶一一致歉。」

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