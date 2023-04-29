遭諷怎不「委屈不離婚」？于美人反擊：一別兩歡、沒有傷口

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先前提到「委屈和平」一詞遭到綠營支持者批評，于美人說，她上週講是有前言後語的。這是她形容馬英九四月大陸行對於和平的堅持，即使有這麼多對他的污辱，他也承受下來，難道這個不是委屈嗎？她也講了「投降式的和平」不是和平，她也願意為她的家人、朋友、孩子、國家奮戰，但不願意為少數操弄意識形態的政客或別國的利益戰爭。她講的很清楚，但卻被Mark起來。
于美人說，她認為這個議題討論是有意義的，也要對話。到底在哪在意的是委屈還是和平？和平不會自己來，和平一定靠人類不斷的去維護。就像女生減肥一樣，減到理想的體重，這樣就可以維持現狀，是不是要做很多事才能維持，是不是要冷靜、交流、耍嘴皮子才會瘦，也不是攻擊別人的網頁你就會瘦。
于美人說，和平是如此的珍貴，不是大家共同的理想，為什麼不能好好的來談「委屈的和平」。我們這兩年不就是「委屈的和平」？當金門阿兵哥，無人機來時，不是只能拿彈弓嗎？他是不是委屈？他為什麼要委屈？因為，我們希望用和平來解決兩岸的紛爭，難道我們要用戰爭來追求和平嗎？
于美人說，和平的紅利是你我可以共享，但戰爭的紅利是少數人的。「我們不要憤怒，我們要奮鬥」。
于美人說，有人拿她婚姻來比喻，有人說這是傷口撒鹽。但這一別兩歡、各自歡喜，何來傷口？那就沒有鹽的問題。
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