張瑞竹《永夜奧佩拉》奪安徒生藝術獎 慶幸9年前重拾畫筆不放棄
張瑞竹近日憑勵志童書《永夜奧佩拉》插畫，拿下安徒生（國際）藝術獎銀獎殊榮，她開心透過藝術的美好，傳達人生目標給大眾，慶幸自己9年前重拾畫筆，不顧旁人懷疑眼光，走自己想走的路。拿獎後，媽媽以她為榮，讓張瑞竹直說：「這個獎對我真的鼓勵很大，它證明堅定我的信念是有用的。」相信美夢會成真。
記者羅凌筠/綜合報導
其實張瑞竹近年都有嘗試報名相關比賽，雖然多次落選，卻沒挫敗她的自信；張瑞竹表示從小就愛看安徒生童話，幻想未來某天能拿到「安徒生獎」，直到2月看到「安徒生插畫獎」，讓她決定報名，當知道得獎畫作會在丹麥市政廳展出，則更有信心去嘗試。
回想有關「安徒生」的一切，張瑞竹說十多歲時，曾去安徒生的家拜訪過，當時隨兒童合唱團前往，也看遍各式各樣的繁華教堂，當時只覺得樸實無華，沒想過當年種下拿獎的果實，現在想起來內心很雀躍。
人生從演員，到藝術家、創作人等多重身分，張瑞竹身邊的朋友向她說：「妳選了一條最難的路走。」不過張瑞竹自認真的很愛畫圖、做自己喜歡的事，她說：「雖然傳統上，大家覺得畫圖沒『錢』途，不過那些都是刻板印象，這些印象需要隨時自我覺察，才容易打破。」
這次拿獎，張瑞竹的媽媽特別開心，以前會罵她花錢買一堆材料浪費錢，後來知道畫畫也能拿獎後，非常以她為榮；張瑞竹感性說：「每天能看到我媽，是我很大的動力。有媽媽在，我的心就很安定。」透露未來會繼續作畫、拜師學藝，抱持永遠學習的心情。