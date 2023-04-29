談2024大選！葉菊蘭：侯友宜要爭取國家大位「須面對做過的事」

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葉菊蘭接受媒體聯訪被問及，鄭南榕自焚時帶領員警執行逮捕勤務的是出身嘉義的新北市長侯友宜，可能代表國民黨參選下屆總統的看法。
葉菊蘭說，「一個想爭取國家大位的人，一定要誠實面對自己的歷史，面對自己過去所做的事情，他必須誠實面對自己的心」，要擔任領導國家重任的人，必須要有良心。
鄭竹梅說，想要做為一個政治領導者，必須真誠的面對此事，真誠的向選民來說明這是很重要的，因為大家都不希望台灣民主走回頭路，不希望專制統治再次到來，台灣的自由民主是有可能再次失去的。
翁章梁拿著鄭南榕的筆記簿告訴中央社記者，鄭南榕自焚時他正在從事學生運動，對學運世代產生巨大的震撼；他對鄭南榕既熟悉又陌生，今天來參與活動就是要深刻的瞭解鄭南榕。
鄭南榕基金會表示，透過全台巡展，邀請大眾走入展間，揣摩過去台灣人面對的極權監控與箝制，看見鄭南榕曾經也是個平凡人，有家人、朋友、愛人，有夢想、也有日常。從遺留的歷史碎片中，拼湊出鄭南榕多元立體的面貌，看見他最原始的初心，為了他所愛的人，為了他所愛的世界。
主張台灣獨立的鄭南榕1989年為堅持百分之百言論自由、拒絕因刊登台灣新憲法草案遭叛亂罪起訴逮捕，於雜誌社自囚71天後、當年4月7日自焚身亡。（編輯：郭諭儒）1120429