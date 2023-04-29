好市多賣綜合莓驗出「A肝病毒」！台南店下架逾1700包
好市多進口「科克蘭冷凍3種綜合莓」遭衛生單位檢驗出A型肝炎病毒，同批商品在台灣已售出至少2萬包。台南市衛生局今（29）日表示獲報後，立即派人前往台南店稽查，已將有問題批次、同款其他批次的商品逾1700包下架，同時要求業主自主管理。
記者孫唯容／綜合報導
台南市衛生局指出，獲報後隨即派員至該公司台南店進行調查，經了解「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」已全數下架，問題批次（有效日期2023/09/19）共計下架22包，另同款其他批次共計下架1692包，並要求業者進行自主管理，以維護市民權益。另外同步至本市食品通路如大潤發、家樂福、愛買、全聯等共計8家查核，未有查獲同產品販售之情形。
衛生局提醒，A型肝炎是由A型肝炎病毒感染所造成的急性肝臟發炎。其症狀包含突然出現發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐、噁心、肌肉痠痛及腹部不舒服等，數天之後可能發生黃疸。恢復期有時會拖延，但會完全康復不留後遺症。
衛生局指出，6歲以下兒童感染約有70%無臨床症狀或症狀輕微，而較大的兒童或成年人感染後，約70％會出現症狀，且通常臨床症狀的嚴重度會隨年齡增加而增加。A型肝炎雖然不會導致慢性肝炎，但有10～15％的病人在急性發病後6個月內有可能症狀復發。感染後產生之抗體（anti-HAV IgG）可延續終生，因而終生有抵抗力。