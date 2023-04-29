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「千年一遇空姐」懷孕了！泳裝辣洩S型曲線　甜喊：我是幸福的人

▲「千年一遇空姐」Rita（右）穿著火辣的泳裝，與老公（左）一同幸福宣布懷孕的好消息，「我們會用滿滿的愛來愛你一輩子！」（圖／翻攝Rita IG）
▲「千年一遇空姐」Rita（右）穿著火辣的泳裝，與老公（左）一同幸福宣布懷孕的好消息，「我們會用滿滿的愛來愛你一輩子！」（圖／翻攝Rita IG）

記者詹鎰睿/綜合報導

被譽為「千年一遇空姐」的正妹網紅Rita（高鈺雯）靠著清新脫俗的臉蛋，以及高䠷的火辣身材，在PTT上一舉成名，就連日本媒體都爭相報導。自2022年底嫁給健身教練男友後，近日又再度傳出好消息，與老公開心曬出超音波的照片，「我們有小寶貝啦！」廣受眾人祝福。

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Rita在26日IG上慶祝生日，同時也宣布天大的好消息，「Happy birthday to me！今年的生日有些不一樣～除了正式成為人妻還有了一個很特別的禮物，就是我們有小寶貝啦！」並將孩子暱稱「小Q比」，直呼「我們會用滿滿的愛來愛你一輩子，是我們可愛的兔寶寶！」也預計將在今年卸貨。

▲Rita（左）曬出好身材的同時，也不忘與老公（右）甜蜜放閃。（圖／翻攝Rita IG）
▲Rita（左）曬出好身材的同時，也不忘與老公（右）甜蜜放閃。（圖／翻攝Rita IG）
此外，Rita不僅曬出清涼火辣的好身材，還不忘與老公一起拿著超音波的照片甜蜜放閃，「謝謝BA給我的一切！也給了我幸福的家，然後居然在渡假還有浪漫驚喜！也要謝謝大家的祝福～我是個幸福的人！」

值得一提的是，在演藝圈擁有好人緣的Rita，貼文也湧入不少藍勾勾名人，包含倪暄、愛語莎、梓梓、蘇心甯、拐拐等好友們的祝福，「恭喜」、「好期待喔！」、「超感動的！」、「我要當乾姐姐的願望實現了。」


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