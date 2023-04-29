策畫51槍轟當鋪！檢方認有逃亡可能 弘仁會大哥「鯨魚」聲押禁見
雙北日前發生警悚槍擊案件，竹聯幫弘仁會和華山幫因為利益糾紛，11天內互轟67槍，弘仁會更拿出衝鋒槍，朝對方當鋪狂掃51槍，警方揪出幕後黑手為弘仁會的高層，綽號為「鯨魚」的主嫌林京履，刑事局在昨（28）日將林京履押解回台，新北地檢署複訊後認定，林嫌涉犯組織犯罪防制條例等罪嫌，有逃亡、滅證、勾串之虞，今（29）日向新北地院聲請羈押禁見，預計30日召開羈押庭。
記者孫唯容／綜合報導
根據警方調查，竹聯幫弘仁會與天道盟華山幫由於250萬的金錢糾紛，先是本（4）月10日弘仁會派少年槍手，對著華山幫在土城開設的當舖兼招待所開3槍，華山幫再找來手下追逐弘仁會要角「鯨魚」的Alphard休旅車，一路從台北市追到新北市，更朝休旅車連開13槍。
「鯨魚」不滿被開槍，立刻找來未成年少年，持改造衝鋒槍，再度前往土城當鋪狂轟51槍，震撼全台。警方大動作追查幕後真兇，而「鯨魚」也逃往馬來西亞，28日由刑事局前往馬國押解回台。
經由新北地檢署訊後，認定林京履涉嫌違反組織犯罪防制條例、詐欺、洗錢、恐嚇等罪，犯罪嫌疑重大，且有事實足認為有逃亡、湮滅證據、勾串共犯或證人之虞，另有反覆實行恐嚇、詐欺犯罪之虞，決定向新北地院聲請羈押並禁止接見通信。